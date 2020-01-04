فنزويلا تدين اغتيال سليماني والمهندس وتدعو إلى احترام القانون الدولي
أدانت الحكومة الفنزويلية العدوان الأمريكي في العراق والذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها: إن هذا العدوان يشكل عملاً يثير التوترات في المنطقة ويعدّ خرقاً للقانون الدولي، معبرةً عن تعازيها وتضامنها مع الشعبين والحكومتين العراقية والإيرانية، وداعيةً إلى احترام القانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفنزويلية جميع الجهات الفاعلة المعنية بالمساهمة في الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط.
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