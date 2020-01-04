بيتش: نجدد دعمنا لسورية في مواجهة الإرهاب
شدد عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو، مارتين بيتش، في تصريح لمراسل سانا في براغ، اليوم، على دعم التجمع للمطالب السورية المحقة باسترجاع الجولان المحتل إلى السيادة السورية، مؤكداً إدانة التجمع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وأضاف بيتش أن التجمع يدين استمرار الاحتلال التركي لأجزاء من الأراضي السورية ومواصلة رئيس النظام التركي رجب أردوغان دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية.
وأعرب بيتش عن دعم التجمع النقابي للجيش العربي السوري وحلفائه للقضاء على بؤر الإرهاب في إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بدعم من أردوغان.
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