“الأمنيات” على خشبة مسرح دار الثقافة في حمص

استضافت خشبة مسرح دار الثقافة في حمص عرض مسرح الدمى “الأمنيات” قدمته فرقة “هابي ماجيك”، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مديرية ثقافة حمص قسم الأطفال بمناسبة العطلة الانتصافية.

وأوضح المخرج سعيد طوقتلي في حديث للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن العرض يحكي عن أمنيات الأطفال والحظ والعمل وكيفية تحقيق الرغبات، ويستهدف شريحة واسعة من الأطفال بدءاً من عمر الثلاث سنوات وحتى الاثني عشر عاماً، من خلال شخصيتين جسدهما الممثلان عبد الرحمن كربجها وحسن شيخ الزور.

إلى ذلك، تضمنت الفعالية، بحسب رضوان غنطاوي مدير الفرقة، فقرات ترفيهية للأطفال من رقصات جماعية وألعاب خفة ومسابقات، مشيراً إلى أن العرض ككل يسعى إلى نشر الفرح بقلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم خلال العطلة الانتصافية.

طباعة