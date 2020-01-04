أمريكا تفرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي بسبب دعمه لرئيس فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له أمس: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الدفاع الكوبي متهمة إياه بمزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأفادت «رويترز» أن واشنطن أدرجت وزير القوات المسلحة الثورية في كوبا ليوبولدو سينترا فرياس وولديه ديبورا سينترا جونزاليز وليوبولدو سينترا جونزاليز على قائمة العقوبات، وذلك في أحدث خطوة تستهدف هافانا بسبب دعمها لمادورو, مضيفة: تقضي العقوبات بمنع سينترا وولديه من دخول الولايات المتحدة.
ونقلت «رويترز» عن بومبيو زعمه: إن سينترا كونه وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية يتحمل المسؤولية عن أفعال كوبا لدعم نظام مادورو في فنزويلا, مشيرة إلى أنه لم يتسن الوصول إلى السفارة الكوبية في واشنطن للحصول على تعليق.
واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً شرعياً للبلاد.
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