لافروف لبومبيو: اغتيال مسؤولين في دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن اغتيال مسؤولين في دولة ذات سيادة يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان أمس: لافروف شدد في المكالمة على أن الإجراءات المستهدفة لدولة عضو في الأمم المتحدة لاغتيال مسؤولين في دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة في أراضي دولة ثالثة ذات سيادة من دون علمها تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي وتستحق الإدانة، موضحاً أن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن أساليب القوة لحل المشكلات الدولية.

وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة محفوفة بعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليميين ولا تسهم في الجهود المبذولة لإيجاد حلول للمشكلات المتراكمة في الشرق الأوسط بل على العكس تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد.

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