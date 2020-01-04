على واشنطن تحمّل العواقب

كتب المحرر السياسي:

العدوان الإجرامي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة وأدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس عبر استهداف سيارتهما على طريق مطار بغداد يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وذروة العربدة الأمريكية في انتهاكها للسيادة العراقية.

إن هذه الجريمة لهي مغامرة حمقاء أقدم عليها ترامب لأهداف داخلية وأرست قواعد اشتباك جديدة تعتمد القوة والاغتيال وهذا أسلوب من المعروف أنه إسرائيلي من شأنه إدخال المنطقة بمزيد من التعقيد والتصعيد، كما أن هذه الجريمة ستكون لها تداعيات كبيرة قد لا تخطر على بال المغامرين الذين أقدموا عليها..

الاعتداء الإجرامي يعزّز من قناعات محور المقاومة بأنه ليس هناك من خيار في مواجهة الغطرسة والصلف الأمريكي سوى مواصلة النهج المقاوم للمشروع الأمريكي- الغربي- الصهيوني والذي تؤكد الأحداث والشواهد كافة سعيه الواضح لتكريس حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية.

إن هذا الاغتيال الجبان وإن كان أليماً لكنه سوف يزيد من عزيمة وإصرار وقوة محور المقاومة وعليه فإن الرد والثمن سيكون كبيراً، فالمقاومة التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن قضايا شعوب المنطقة المحقة سوف تكون أكثر إصراراً على السير على النهج نفسه وأكثر عزماً على جعل المعتدين والمحتلين والغزاة يدفعون ثمن حماقاتهم، وسيكون المئات من القادة العظماء المقاومين يحملون الراية حتى النصر المؤزر وطرد الإرهاب وداعميه والمحتلين والغزاة من المنطقة, وعلى نفسها جنت واشنطن وعليها تحمل عواقب مغامراتها.

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