موقع أمريكي: جرائم الحرب سمة مميزة لجميع حروب الإمبريالية الأمريكية

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً أشرطة «فيديو» وصوراً مسربة توثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق، بما فيها تلك التي ارتكبها قائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الأمريكية المدعو إدوارد غالاغر خلال فترة خدمته في العراق، والذي تمت تبرئته بعد محاكمة عسكرية مشبوهة ثم عفا عنه الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني الماضي.

تعقيباً على ذلك رأى مقال نشره موقع «وورد سوشاليست» الأمريكي أن ما نشرته الصحيفة الأمريكية يذكرنا بعمليات التعذيب المروعة التي حدثت عام 2004 في سجن أبو غريب، وعلى حين أن البيت الأبيض والكونغرس ووسائل الإعلام أصدرت حينذاك «أي قبل خمسة عشر عاماً» تصريحات تدين الانتهاكات المرتكبة بحق السجناء العراقيين «علماً أنهم أخفوا الجزء الأكبر من الصور التي تجرّم وتتستر على العقل الموجه لعمليات التعذيب بمن فيهم الرئيس جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد»، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد اليوم بمن ارتكب تلك الجرائم ويصفه بـ«البطل».

ولفت المقال إلى أن بعض القادة العسكريين وبعض وسائل الإعلام احتجوا على تمجيد ترامب لغالاغر وذلك لأنه يسلط الضوء على حقيقة أن القتل الجماعي والتدمير الذي تم في العراق وأفغانستان وليبيا وسورية وغيرها من الدول التي تستهدفها واشنطن ليست نتيجة أعمال فردية، بل جرائم ارتكبتها الإمبريالية الأمريكية.

ولفت المقال إلى أن نقاد ترامب داخل النخبة الحاكمة بشكل خاص عارضوا تصريحاته فقد فضحت الدور الحقيقي الذي يقوم به الجيش الأمريكي، بالتعاون مع عشرات الآلاف من القوات المرتزقة بما فيها «دلتا فورس» و«سيلز»، ممن جنّدوا ودربوا ليكونوا قتلة بلا رحمة.

وقال المقال: صحيح أن غالاغر يمثل تجسيداً واقعياً للعنف والقتل الذي أصبح هاجساً بالنسبة له، لكن ترامب أودى بحياة أعداد لا تحصى من الأبرياء من خلال الأوامر التي أطلقها كقائد عام لتدمير مدن بأكملها مثل الموصل في العراق والرقة في سورية.

وأكد المقال أن ترامب لا يعد استثناء فهو واحد من مجموعة كبيرة من الرؤساء الأمريكيين الذين كان من الممكن، بل كان ينبغي أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بمن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جورج بوش الأب عن حرب الخليج الثانية وغزوات الولايات المتحدة على بنما والصومال؛ بيل كلينتون لتدخله العسكري في يوغوسلافيا (سابقاً) والهجمات بالقنابل والصواريخ على العراق وأفغانستان والسودان؛ جورج بوش الابن لحربه على العراق وغزوه أفغانستان؛ باراك أوباما لمواصلة هذه الحروب وشن هجمات جديدة في ليبيا وسورية وحرب طائرات من دون طيار في جميع أنحاء العالم.

وتابع المقال: غالاغر بدوره أيضاً ليس استثنائياً بأي حال من الأحوال، فجرائم الحرب، كتلك التي ارتكبها، بل أسوأ، هي السمة المميزة لجميع حروب الإمبريالية الأمريكية المروعة.

طباعة