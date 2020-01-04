«بوبليكو»: السعودية تستخدم موانئ إسبانية سراً لنقـل الأسلحة

كشفت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية أن النظام السعودي يستخدم موانئ إسبانية لنقل شحنات الأسلحة بشكل سري، مؤكدة أن سفينة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري رست في سرية تامة بميناء ساغونتو قبل شهر.

الصحيفة التي توقعت أن تصل سفينة أخرى إلى المحطة البحرية الأندلسية، في 14 كانون الثاني الجاري قادمة من بالتيمور, قالت في تقرير نشرته أمس: إن المتحدث باسم لجنة الحرب لويس أربيد، حذّر من أن جداول السفن السعودية في مختلف الموانئ الأمريكية تهدف إلى تحميل الأسلحة.

ووفقاً لبيانات الفترة ما بين عامي 2013-2017، وفرت الولايات المتحدة نحو 61% من الأسلحة التي تستخدمها السعودية.

وتساءلت الصحيفة عن الهدف من رسو سفينة «بحري هفوف» في ميناء موتريل الإسباني، والأسباب التي جعلت السعودية تعيد مجدداً إسبانيا إلى مسار سفنها, مبينة أن ميناء موتريل، لم يكن مدرجاً على خرائط الطرق التابعة لشركة الشحن السعودية منذ كانون الثاني 2019، حيث رست سفينة «بحري ينبع» آخر مرة.

وسبق أن ندّدت منظمات حقوق إنسان وجماعات مناهضة للعدوان السعودي على اليمن مراراً وتكراراً، من استخدام النظام السعودي، للسفن لنقل شحنات الأسلحة التي يقع استعمالها في هجمات تستهدف المدنيين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن ناشطين من فالنسيا احتجوا في كانون الأول الماضي في ميناء ساغونتو تنديداً بوجود سفينة «بحري هفوف» التي رست في ميناء موتريل، قبل أن تقضي 8 ساعات، ثم غادرت باتجاه جنوة. وطلب برنامج منظمة «أسلحة تحت السيطرة»، الذي يتألف من مجلس «غرينبيس» ومنظمة «العفو الدولية» ومنظمة «أوكسفام» الدولية و«فونديبو» توضيحاً من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بالنيابة عن أسباب رسو هذه السفينة في إسبانيا.

يشار إلى أنه في أيار الماضي، حالت جماعات حقوقية دون تحميل السفينة بشحنة أسلحة من ميناء لو هافر الفرنسي، ما دفع السفينة للتوجه إلى إسبانيا، حيث حملت مواد يمكن استخدامها في المناسبات والاحتفالات العسكرية, كما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية قبل أن تتراجع عن ذلك القرار بعد بضعة أيام فقط.

ويشهد اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يحتاج 22 مليون شخص (75% من السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8,4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، حسب إحصاءات أممية.

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