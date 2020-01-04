التضخم يضرب اقتصاد تركيا
كشفت بيانات رسمية صادرة من معهد الإحصاء التركي «تركستات» أمس عن ارتفاع كبير في التضخم في تركيا، مؤكداً ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات لتصل إلى 11,84% وذلك على أساس سنوي في كانون الأول الماضي.
وفي استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، بمشاركة 13 اقتصادياً، توقع المعهد أن يبلغ أعلى تقدير للتضخم في تركيا 11,9%، إلا أن الواقع جاء أسوأ من كل التقديرات ليرتفع إلى 11,84%، كما بلغ التضخم 0,74% مقارنة مع كانون الأول الماضي، ليتجاوز الاستطلاع الذي بلغ 0,49%.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، ارتفع التضخم السنوي بقوة عام 2018 بفعل أزمة العملة التي رفعت تكلفة واردات تركيا، وفي تشرين الثاني عام 2018، بلغ معدل التضخم 21,6%، لكنه عاود الانخفاض إلى 8,55% بحلول تشرين الأول عام 2019, وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0,69% ليصبح معدل الزيادة السنوية 7,36%.
عدد القراءات:
63