ترامب وبيلوسي حرب من الشتائم تستكمل خلال 2020

رشا عيسى:

تتصاعد المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمة الكونغرس نانسي بيلوسي لتدخل فصلاً جديداً أكثر ضراوة لم يسبق له مثيل على عدة مستويات, لتتهيأ البلاد لعام جديد صاخب سياسياً متوجّاً بحرب استثنائية من الشتائم لم تسجل سابقاً في التاريخ الأمريكي.

المرأة التي توصف بالحديدية والتي تحتل ثالث أهم منصب في هرم السلطة الأمريكية تزعمت المعارضة ضد ترامب ولم تبدِ أي نيّة للتراجع ووقفت بوجهه بقوة, ومن منصبها أعلنت بداية التحقيقات لعزل الرئيس ولم تتردد بوصفه بالخائن والجبان مراراً وتكراراً, بدوره ترامب لم يتردد بقصف جبهة بيلوسي من موقعه المفضل (تويتر) لينعتها بالمجنونة تارة والمرتشية تارة أخرى وبأنها سياسية من الدرجة الثالثة وأن تحركاتها لعزله مدفوعة بالحسد والحقد.

ربما تعليقات ترامب لها جذور أيضاً من العداء الجمهوري لبيلوسي التي تحظى بشعبية أقل في الأوساط الجمهورية بعد أن تحدت سابقاً الرئيس بوش الابن بعدة ملفات وتحولت بعدها إلى مادة لانتقادات الجمهوريين الذين جعلوا منها محطة للسخرية على مدى أعوام, ومن هذا الوتر يعزف ترامب على مقطوعة العداء ويركز عليها على أنها معركة بين أحزاب.

والعلاقة المتردية العلنية بين الطرفين يعود تاريخها إلى المشهد الذي لن ينساه العالم مع ذلك التصفيق المترافق بنظرات سخرية من بيلوسي لترامب خلال خطابه حول حال الاتحاد بداية عام 2019 لتبقى صورتها وهي تصفق مع انحناءة جسدها المقصودة ويديها الممدودتين بطريقة غريبة والمملوءة بالسخرية من الرئيس محفورة بالأذهان, ومن هذه الصورة يمكن قراءة العلاقة المتدهورة بين الحزبين البارزين الجمهوري والديمقراطي وحال التجاذبات والعداء التي حكمتهما خلال ولاية ترامب الرئاسية, وبالتالي تحوّلت من صورة إلى رمز لعمق الخلافات الحزبية في واشنطن.

حتى الآن يبدو أن بيلوسي تتقدم الحرب من حيث إنها نجحت بجعل ترامب تحت إجراءات العزل وبشكل علني, ومع ذلك خلال عام 2020 سيتحدد من سيكون المنتصر في معركة العزل.

رغم ذلك لا يبدي ترامب استسلاماً وبدل من إرسال التهاني بفترة الأعياد أمضى وقته بالهجوم على الديمقراطيين الذين وصفهم بالمنافقين وبكتابة «تغريدات» هجومية ضد بيلوسي, داعياً إلى إقالتها وكتب على «تويتر»: لماذا يتم السماح لنانسي بيلوسي المجنونة، رغم أنها تتمتع بأغلبية طفيفة في مجلس النواب، بإقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لم يصوّت أي من نواب الحزب الجمهوري لمصلحة الدعوة. لم تكن هناك جريمة، مكالمتي مع أوكرانيا كانت مثالية.

الفرق بين الشخصيتين أن بيلوسي تتمتع بذكاء سياسي يستخف به ترامب, وهنا خطؤه وهي أيضاً تستخف بقدرته مع فريقه من صقور البيت الأبيض على إثبات وجودهم ومتابعة طريقه صعوداً إلى ولاية رئاسية جديدة لكن بيلوسي ومن وراءها سيعملون بجهد على تفكيك هذا التكتل الذي يسعى ترامب لجعل أسواره عالية جداً.

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