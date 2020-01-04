مروحية «كا-27» الروسية تهبط على فرقاطة متحركة

تشرين – رصد

تدرب طيارو المروحيات البحرية الروسية «كا-27» على الإقلاع والهبوط على متن فرقاطة «أدميرال غريغوريفيتش».

ونشرت قناة «زفيزدا» الروسية فيديو للتدريبات، حيث قام الطاقم بحوالي 20 مناورة في البحر الأسود، وكان يهبط على متن فرقاطة متحركة.

وتجدر الإشارة إلى أن «كا-27» هي مروحية عسكرية مضادة للغواصات، وظيفتها الكشف عن الغواصات على عمق يصل إلى 500 متر، بسرعة تصل 75كم في الساعة وتدميرها.

«سبوتنيك»

مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية طعن في باريس

تشرين – رصد

أعلنت الشرطة الفرنسية أمس مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح في عملية طعن نفذها مهاجم في ضاحية فيلجويف قرب باريس قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلاً.

وأوضحت مصادر في فيلجويف أن رجلاً هاجم بسلاح أبيض عدة أشخاص في إحدى الحدائق العامة لأسباب مجهولة، قبل أن تصيبه الشرطة بطلقات نارية مميتة.

«فرانس24»

وقفات احتجاجية في اليمن تنديداً بجرائم العدوان السعودي

تشرين – رصد

نُظمت بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء أمس، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم وخروقات العدوان السعودي على اليمن تحت شعار «وفاء لشهدائنا سنرفد جبهاتنا».

وأكد المشاركون في الوقفات الاستمرار في النفير العام ورفد الجبهات وفاءً لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، لافتين إلى أن تمسك أبناء الشعب اليمني بالهوية الإيمانية عزز من الصمود والثبات في مواجهة العدوان على مدى خمس سنوات.

«المسيرة نت»

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