ترامب يعترف بأنه أمر بجريمة اغتيال سليماني
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتنفيذ جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني في العراق.
وفي حديث للصحفيين اليوم نقلته رويترز حاول ترامب تبرير جريمة الاغتيال زاعماً بأنه لا يهدف إلى اشعال حرب وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.
ويأتي كلام ترامب بعد أن انتقد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة إقدام الإدارة الأمريكية على اغتيال سليماني قائلاً إن ترامب وضع إصبع ديناميت في برميل بارود، فيما أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أن هذه العملية من شأنها تصعيد حدة التوتر في المنطقة.
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