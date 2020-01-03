شابوفالوف يهزم تيتيباس في كأس اتحاد المحترفين
فاز الكندي دينيس شابوفالوف على اليوناني ستيفانوس تيتيباس ليمنح بلاده التفوق في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس للفرق في أستراليا.
وقاد شابوفالوف البالغ من العمر 20 عاماً كندا للتقدم 2-صفر بعد الفوز 7-6 و7-6 في المباراة الثانية أمام تيتيباس المصنف السادس عالمياً.
وكانت كندا تقدمت 1-0 بعد فوز سهل لفيلكس أوجيه الياسيم بنتيجة 6-1 و6-3 على ميشيل برفولاراكيس.
ويبلغ مجموع جوائز البطولة 15 مليون دولار وتضم 24 فريقاً وتقام منافساتها على مدار عشرة أيام في مدن بيرث وبرزبين وسيدني.
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