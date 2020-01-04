دائرة المجتمع:

كثيرة هي الأحداث والمناسبات التي تحدث ما بين الشهر الأول والشهر الأخير من كل عام.. البعض منها، حلواً كان أم مراً، قد يمر مرور الكرام من دون أن يترك أثراً يذكر ولا يبقى منه إلا مجرد اسمه، بينما القسم الآخر يحجز، بما يحمله بين طياته من تأثيرات ومواقف،مكاناً على أجندة أيامنا وذاكرتنا فيبقى ذكرى وذاكرة.

«تشرين» وخلال عملها الميداني واكبت على مدار العام مشاريع وفعاليات ومبادرات رسمية وأهلية رسمت من خلال عناوينها العريضة خطوط مرحلة انتصار سورية على الإرهابيين وتعافيها وبدء إعادة الإعمار فيها، كما حضرت مع الناس فنقلت وبكل أمانة همومهم وآلامهم وشاركتهم أفراحهم كتلك التي تنتشر مظاهرها اليوم وقبيل الأعياد في الشوارع والساحات، وقد اخترنا أن تكون بداية ملفنا البانورامي هذا لعام 2019 من إطلالة الثقة والانتصار على مرض السرطان التي أطلت بها السيدة الأولى أسماء الأسد عبر لقائها مع الفضائية السورية تحت عنوان «رحلة من العمر»، فسيدة الياسمين كما يسميها السوريون، استطاعت بإرادتها العالية أن تكون قدوة في التمسك بالوطن والتداوي في مشافيه أسوة بأبناء وطنها، إطلالة السيدة الأولى على شاشة الفضائية السورية كانت تحمل أكثر من معنى يؤكد التمسك بالوطن والثقة بالمؤسسات والإصرار على متابعة الطريق مهما كانت الصعاب، وما شكرها للسوريين الذين دعموها بالحملات الإعلامية والدعوات، إلا دليل على تلاحم الهم الخاص مع العام وتوحد الشعب والقيادة والمؤسسات صفاً واحداً في معركة من أجل تحقيق الانتصار على جميع الصعد، لننتقل بعد ذلك إلى ساحة الأمويين حيث الفرح والاحتفالية بالوردة الشامية، ومنها نعرج إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، إذ حدثت هناك وأول مرة في سورية مناقشة رسالة ماجستير للطالبة الصماء هدى يحيى محمد من قسم علم الاجتماع، وغيرها من إنجازات الشباب السوري، ولم نغفل بالطبع استعراض بعض المبادرات التطوعية الفردية التي انطلقت للحفاظ على البيئة ونظافتها، لنترك المساحة المتبقية للحديث عن أهم إنجازات الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بقضايا المرأة والطفولة والشباب والأسرة والمجتمع.

الأغلى ثمناً بين الزيوت العطرية

قساوة الظروف الجوية في ليل الثالث عشر من كانون الأول، لم تقف في وجه تحقيق حلم المواطنين الذين نزلوا إلى ساحة الأمويين للاحتفال بتسجيل الوردة الشامية على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني في اليونسكو كثاني إنجاز ل «سورية» خلال عامين بعد تسجيل عنصر مسرح خيال الظل ضمن القائمة عام 2018ومما جاء في البيان الصحفي الصادر عن «الأمانة السورية للتنمية» أن الوردة الشامية من العناصر التراثية السورية المهمة والمتوارثة جيلاً بعد جيل، فالزيوت العطرية كنزٌ حقيقيٌ وطبيعي، ومن «دمشق» انطلق زيت الوردة الشامية الأغلى بين الزيوت العطرية ثمناً، ونشر عبيره في أصقاع العالم، فبيوت الماركات العطرية الشهيرة مازالت إلى الآن تركب أفخم أنواع العطور من زيت الوردة الشامية.

من سورية إلى العالم

ومن حلاوة الوردة الشامية إلى ضحكات هدى التي امتزجت بالدموع عند إعلان حصولها على درجة 96% عن رسالة الماجستير التي حملت عنوان «المشكلات الاجتماعية والسلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية»، في العاشر من كانون الأول، في خطوة فعالة لربط الأبحاث الجامعية بالمجتمع.

وللبقاء ضمن أجواء الفرح السوري فقد شهد العالم هذا العام وصول المغامر السوري سامر العقاد إلى قمة إفرست أعلى قمة في العالم 8848 متراً ورفع علم الوطن ليؤكد أن رسالة سورية كانت وستبقى رسالة المحبة والسلام للعالم، وليثبت قدرة السوريين على مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب أينما كانوا، وذلك في الخامس من شهر أيار.

إنجاز العقاد فوق أعلى قمة في العالم لاقى إعجاب المتابعين من العرب والأجانب، وتفاجأ- كما قال- بقدوم العديد من الزوار إلى المخيم للتعرف على المغامر القادم من سورية وكيف حقق ذلك، يقول العقاد: هناك مقوله مشهورة تتعلق بإفرست وهي «افعل أو مت» وأنا فعلت ولم أمت فنحن السوريين نملك أحلام الحياة، ومن يملك حلماً لا يتوقف حتى يحققه.

400 طالب وطالبة في الحساب الذهني

وبما أن للأطفال حصتهم من جردة العام، فقد شارك 400 طالب وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً من مختلف المحافظات في مسابقة الأولمبياد السوري الأول للحساب الذهني والآباكوس التي نظمها مركز جينيوس للحساب الذهني، وتضمنت أسئلة مخصصة لكل مستوى من مستويات الحساب الذهني التسعة، والمطلوب من الطالب إيجاد الحل ل100 تمرين بزمن 7 دقائق، ليشارك الفائز فريقه في مسابقات خارجية، ويهدف برنامج جينيوس للحساب الذهني إلى تقديم التدريب المجاني، وتأمين بيئة تفكير صحيحة للأطفال، وتنمية مهاراتهم الذهنية والحياتية، إذ درّب البرنامج 5000 طالب وطالبة حتى الآن من مختلف المحافظات، أغلبهم من أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بإشراف 110 مدربين.

مبادرات تطوعية بأفكار متجددة

«لمة أمل» مشروع طموح ومهم خاصة بعد الحرب وهو يتطلع إلى رسم البسمة على وجوه الاشخاص ذوي الإعاقة إذ حرص القائمون عليه وهم من ذوي الإعاقة على مساعدة بعض الفئات من خلال الجانب التعليمي لمحو الأمية، والجانب التنموي عبر المشاركة بالبازارات التي تحولهم إلى عناصر فاعلين في المجتمع، ومن ضمن فعاليات الفريق مبادرة «منحبكم.. حبّونا» والهدف منها مساعدة تلك الفئة، ولاسيما أنهم حين يفقدون الأبوين تبدأ المعاناة الكبرى والحقيقية لهم، لكونهم لن يجدوا من يلجؤون له، ووفقاً لمديرة «لمة أمل» فإنه لابد من أن تتوافر الأماكن الخاصة لهم، حتى لا يكون مصيرهم الشارع، لأن الحالات التي أصابتهم غير مسؤولين عنها، فإما أن تكون بسبب عامل وراثي، وإما من خلال أخطاء طبية دفعوا ثمنها.

«لأنك أخي وأكتر».. حملة تبرع بالألعاب لأطفال مرضى التلاسيميا

مبادرة قام من خلالها نحو 35 طالباً وطالبة بزيارة مركز العيادات الشاملة وتقديم هدايا متواضعة عربون محبة لأطفال التلاسيميا. أحمد علي- مرشد اجتماعي وصاحب المبادرة قال: الهدف من زيارتنا لمركز العيادات الشاملة «قسم أطفال التلاسيميا» زرع قيم عند أطفالنا في المدارس عن المرض أولاً، وتقديم هدايا منهم لهذه الفئة، لنلفت نظر المجتمع لهم وضرورة الاهتمام بهذه الفئة.

«إيد بإيد»

مشروع لتدوير الورق قامت بتفعيله جمعية حقوق الطفل مساهمة منها في حل ظاهرة تمزيق الكتب أو حرقها التي تتكرر في كل عام، وكأنها باتت طقساً من الطقوس الامتحانية، أضف إلى أن المشروع ووفقاً لمديرته هانية البارودي هو فكرة تمثل هدفاً من أهداف جمعية حقوق الطفل مفاده:(من حقي أن أعيش في بيئة نظيفة)، لافتة إلى أنه ليس حديث الولادة فقد أبصر النور منذ العام ٢٠١٠ بموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكنه توقف في عام 2012 ليعاود في عام 2015 نشاطه وألقه من جديد، وهو مستمر هذا العام باستعداد وجاهزية كاملة، ويحافظ على البيئة من خلال التقليل من قطع الأشجار واستهلاك الماء والكهرباء اللذين تحتاجهما عملية التصنيع، إضافة إلى التقليل من عملية حرق النفايات الورقية التي تلوث الهواء، وفيه جانب خيري إذ تم تخصيص العائد المادي لأسر الأيتام المسجلين في جمعية حقوق الطفل، لتأمين حاجاتهم ومتطلباتهم من كساء وصحة وتعليم وغيرها، من خلال عملية بيع النفايات الورقية لمعامل إعادة التدوير.

حملة «فيك تساعد»

أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع شركة أفكار ومبادرة «دفا وسيار» بتوزيع البروشورات الخاصة بالإبلاغ عن حالات التشرد والتسول في دمشق، وحسب رئيسة فريق رصد حالات التشرد والتسول فداء دقوري فإن الحملة لاقت تجاوباً واسعاً بين المواطنين الذين تفاعلوا معها، وقد شملت مناطق: أبو رمانة، شارع بغداد، الثورة، الشعلان، الحميدية، باب مصلى، الميدان، الزاهرة، البرامكة، جسر الرئيس، الجسر الأبيض، مساكن برزة، جرمانا وصحنايا وتم رصد مايقارب 70 حالة تسول بين أطفال ونساء ورجال تم تحويلهم إلى مراكز المتسولين والمشردين في الكسوة، مشيرة إلى أن تعاون المجتمع الأهلي مع الحملة سهل على الفريق إيجاد المتسولين والتعامل معهم.

«ماموغرام» مجاناً بمناسبة عيد الأم

أطلقتها الجمعية السورية لأمراض الثدي في عدة مراكز صحية ومشاف في دمشق وريفها وحمص، وبينت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سامية الكنج أن الحملة تستهدف جميع النساء الراغبات في إجراء الفحص، مشيرة إلى أن الجمعية تتقاسم التكلفة مع المراكز والمشافي المشاركة في الحملة معتبرة أن هذه الحملة تذكر النساء بأهمية الفحوص المبكرة من أجل ضمان نسب شفاء أعلى في حال تشخيص أي إصابة وتجنب رحلة علاج طويلة ومعقدة.

الجمعيات الأهلية.. عمل دؤوب تنظيم الأسرة السورية.. كان عاماً استراتيجياً

2019 كانت استراتيجية لأننا طبقنا عدة نشاطات شملت أكثر من جانب صحي بشكل عام والصحة الإنجابية ودراسة معمقة حول الإجهاض غير المأمون، والكشف المبكر عن سرطان الرحم، والكشف المبكر عن الإعاقة ودورات مستمرة للشباب في مجال التثقيف الصحي والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، وحملة المخدرات ليس فقط للشباب إنما للأسرة والأم والأب، ولذلك حسبما أوضحت نور السبط عضو مجلس الإدارة- رئيس لجنة الإعلام بالنسبة للشباب- كانت لدينا دورات توعية بهذا المرض والتعريف بالمراكز التي تعنى بهؤلاء المرضى والتشبيك والتشارك مع عدد من الجمعيات التي تتعاون في هذا المجال.

الرسالة يجب أن تصل إلى مناطق نائية في الأرياف، وخاصة في قضية الزواج المبكر التي تكثر في المناطق البعيدة والتركيز على تعليم الفتاة.

إضافة إلى محاضرات عن الزواج العشوائي غير المدروس، وهناك تعاون مع وزارة التربية يتضمن تدريب الكادر التدريسي لنقل الثقافة لجيل الطلاب، ويتم التركيز على الوصول إلى الفئات المستهدفة. أهم وأكبر حملة قمنا بها في هذا العام هي حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فهذه الحملة كانت مميزة بعدد الحالات التي كشفت وارتادت المراكز، وفي المعالجة والبدء بإعطاء الجرعات عن طريق المراكز الصحية والمراكز الحكومية، ومعرفة السيدة كيفية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي. ولدينا 13 فرعاً في كل محافظاتنا، وفي العام القادم سنعمل على تأسيس فرع في محافظة القنيطرة من خلال العيادات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

أما عن خطة 2020 فستستمر الخطة بنقاطها الثابتة والوصول إلى المناطق التي عادت لحضن الوطن من أجل تقديم الدعم النفسي في مجال الوعي والتثقيف الذاتي ونستمر في عرض أفلام قصيرة توعوية تقدم فكرة وعبرة لفئة الشباب واليافعين ولجميع أفراد الأسرة.

جمعية بسمة.. «أملي فيكم كبير»

تحت شعار «أملي فيكم كبير» أطلقت جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان حملة «مليون بسمة» التي تستهدف السوريين أينما وجدوا، في كل مكان، أفراداً وشركات ومنظمات ومؤسسات وفعاليات، لجمع مليون تبرع، كل تبرع بقيمة ألف ليرة سورية، بهدف إنجاز وضمان تكاليف تشغيل عام ٢٠٢٠، وذلك بعد أن نجحت بسمة في إضافة ١٨ سريراً إضافياً للأطفال المصابين في وحدتها التخصصية ضمن مشفى البيروني في حرستا التي تديرها بشكل كامل بعد إنجاز تبرعات ضمنت إتمام عملية التوسعة. وحسبما أوضحت ريما- سالم المديرة التنفيذية للجمعية فإن وحدة بسمة التخصصية انطلقت قبل ١٣ عاماً لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتمكنت من دعم الآلاف منهم بالعلاج والدواء والإقامة حتى الآن، وتشير الأرقام إلى أن عدد الأطفال المخدمين بجميع برامج الجمعية حتى الشهر السادس من هذا العام وصل إلى 7435 طفلاً، إذ يتم شهرياً قبول نحو 65 حالة في جميع برامج الجمعية، وتصل نسبة الشفاء في وحدة بسمة إلى 50% من جميع أنواع السرطانات للمرضى المقبولين بين عام 2009 و2012 وهناك 30 عائلة تستفيد يومياً من برنامج السكن.

رفض إعلان ترامب بشأن الجولان

للتعبير عن رفض الشعب السوري لإعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وللوقوف خلف الجيش العربي السوري حتى تحرير الأراضي المغتصبة انطلقت من محافظة السويداء تحت عنوان «الجولان عربي سوري وسيبقى» وبعدها انتقلت إلى درعا وحطت رحالها في حمص، ومنها إلى بقية المحافظات لجمع نحو 3 ملايين توقيع لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في دمشق للتعبير عن رفض إعلان ترامب بشأن عد الجولان السوري المحتل «تابعاً» لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعن الوقوف إلى جانب أهلنا في الجولان، وأكد المشاركون في الفعالية أن الجولان سيعود لحضن الوطن الأم، والاحتلال الصهيوني سيزول قريباً بفضل صمود وعزيمة السوريين، منوهين بتضحيات أهلنا في الجولان المحتل وتمسكهم بهويتهم العربية السورية برغم الممارسات التعسفية للكيان الصهيوني.

«الاتحاد الوطني » .. حركة لا تهدأ

على صعيد نشاطات الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدار العام، نوجز ما قام به الاتحاد من نشاطات مجتمعية من خلال المهندس عمر جباعي عضو المكتب التنفيذي -رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام- ففي الجانب الثقافي والأدبي شارك 8000 متسابق في المرحلة الأولى من المسابقات الثقافية، ثم أجرينا التصفيات في المباريات على مستوى الفروع، قبل الانتقال إلى التصفيات النهائية في جامعة حلب، وبمشاركة 20 فرعاً من الجامعات والمعاهد، وتضمنت المسابقة 5000 سؤال مؤتمت في الجوانب الثقافية والسياسية والأثرية والعملية، وكان النقاش كبيراً من جيل مفعم بالحيوية والنشاط والثقافة شكل مفاجأة لنا.

وندوات توعوية عن المخدرات والإيدز بالتوازي مع اليوم العالمي للمخدرات وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وباليوم العالمي للمرور، ومع حملة سرطان الثدي.

وختام النشاطات الثقافية كان في المهرجان الأدبي 14 الذي أقيم في جامعة حماة، وضم 800 مشاركة مثلت 22 فرعاً من فروع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، قبل الانتقال لأفضل 76 مشاركة في كل الأجناس الأدبية من قصة وشعر وخاطرة، وشهد تفاعلاً كبيراً من الطلبة، وكان لافتاً أن معظم الفائزين من غير طلبة الأدب العربي، فكانوا من طلبة الفيزياء والطب والصيدلة، أي إنهم متفوقون في الجوانب جميعها.

وأقيم العديد من الفعاليات بمناسبة عيد الجيش من خلال زيارة الحواجز في حماة، وتوثيق المعارك البطولية التي خاضها أبطالنا الأشاوس، وزيارات السيد الرئيس بشار الأسد لجبهات القتال وللجرحى ولأسر الشهداء، ووصل عدد الفعاليات الثقافية والفكرية التي أقيمت إلى 950 على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد. واستمر العمل ضمن حملة /سوا/ في مجال العمل التطوعي الذي يؤمن به الاتحاد الوطني لطلبة سورية انطلاقاً من جامعة حلب والغوطة وبلودان لتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب، ورفع الأنقاض عنها، خاصة التي يصعب على المجتمع الأهلي والمجالس المحلية الدخول إليها، لكونها بحاجة إلى يد عاملة كبيرة، كما إنها في مناطق ضيقة مثل حلب القديمة، واستمرت الحملة نحو 3 أشهر بمشاركة آلاف الطلاب من جميع الجامعات السورية.

«طلائع البعث».. الطفل أساس العمل

ركزت منظمة طلائع البعث على أهمية المواطنة بالنسبة للطفل لأنها تشكل محوراً مهماً في بناء شخصيته المستقبلية انطلاقاً من دور المنظمة في التنشئة على أسس سليمة، كما أشار الباحث وضاح سواس عضو قيادة منظمة طلائع البعث وجهنا الطلبة لزراعة الأشجار وتنظيف الحدائق وري الأشجار بالطرق الحديثة التي تعتمد على الري بالتنقيط لتوفير المياه، وجمع النفايات، وإقامة المبادرات تحت عنوان /ازرع ولا تقطع/ من خلال اليافعين واليافعات وإدارة المدارس كما نفذ في العديد من فروع المنظمة في المحافظات، وتوجيه الطلبة لأهمية حديقة المدرسة وعدم قطع الأشجار، وإقامة المعارض لمخلفات البيئة والاستفادة منها في عملية التدوير، وحث الطلبة على ترشيد استهلاك الطاقة بغية الاستفادة من توفيرها لتغذية المشروعات الجديدة وتقليل الاستثمارات اللازمة لتصنيع محطات توليد جديدة، وتوضيح كيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، وعمدنا خلال حملاتنا التطوعية المختلفة في المدارس ومعسكرات الطلائع والندوات والورش المتعددة إلى التركيز على نشر الفكر التشاركي في المجتمع، لأنه من خلال العمل التطوعي يتعرف الفرد على الكثير من الناس، ويكون لديه الإيثار ومساعدة الناس والعمل على تحسين مستوى المعيشة في المجتمع واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة.

ووجهنا الأطفال للانخراط في الأنشطة الميدانية، والمساهمة بشكل نشط وفعال لحل المشكلات البيئية المحيطة بهم، والتعريف بحجم مشكلة النظافة وتأثيراتها في الفرد والمجتمع والمظهر الحضاري للبلاد، والاهتمام بالجوانب البيئية في مراكز الأندية الصيفية ومراكز الإيواء والمرافق الصحية والخدمية فيها، كما عملنا على تعزيز الوعي بشأن أهمية الغابات والمسطحات الخضراء والحدائق وضرورة المحافظة عليها من خلال الرحلات المدرسية العائلية، وتوزيع «بروشورات وبوسترات» توعوية بالتعاون مع مديرية البيئة، وعقدنا حملات توعية جماهيرية للتعريف بأهمية وقيمة ترشيد الماء، والحد من الهدر بكل أشكاله. ونفذنا ندوات وحوارات مع الأطفال الطلائعيين وقمنا بتوظيف الإذاعة المدرسية لبث موضوعات تختص بترشيد المياه بشكل خاص وثقافة الترشيد بشكل عام.

عام مميز ل«شبيبة الثورة»

كان عاماً مميزاً لشبيبة الثورة من خلال مشاركة الشبيبين في الحملات الوطنية التطوعية والندوات والمعارض، كما تشير لذلك رئيسة مكتب العمل التطوعي والبيئة المركزي في اتحاد شبيبة الثورة سولينا حمادة بدأ بحملة «مدرستي بيتي- مدرستي بلون علمي» بالتعاون مع وزارة التربية من خلال 20020 شبيبياً، وحملة «هم أحرقوها ونحن سنزرعها» بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة 6400 شبيبياً، والمشاركة في حملة «سوا بترجع أحلى» في مدخل (دمشق الشمالي –حرستا-حمص- حلب) من خلال 9800 شبيبي، وندوات ومعارض صحية عن مخاطر التدخين ومرض الإيدز وسرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة بمشاركة 11850 شبيبياً، وعن مخاطر المخدرات والثقافة المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشارك فيها 13880 شبيبياً، وأخرى عن مناهضة العنف ضد المرأة، واليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة السورية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بمشاركة 785 شبيبياً، وندوات ومعارض وورشات بيئية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة 11750 شبيبياً، وعن مخاطر الألغام ومخلفاتها بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري وشارك فيها 3995 شبيبياً.

أيضاً شاركنا في حملات النظافة وأسابيع العمل التطوعية بتأهيل المدارس والحدائق وحملات ترحيل الأنقاض ودهن الأطاريف وحملات اللقاح وبلغ عدد المشاركين في تلك الحملات 413275 مشاركاً، وفي المهرجان البيئي الثالث بمناسبة اليوم الوطني للبيئة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما أقيم مخيم وورشات بيئية في اللاذقية وحلب وتم تقديم العديد من الأبحاث في المؤتمر البيئي، وأقمنا المعسكر الإنتاجي في ريف دمشق وطرطوس بمشاركة 439 شبيبياً، وجرت حملات التبرع بالدم بمناسبة عيد الشهداء، واليوم العالمي للتبرع بالدم، وعيد الجيش، وعيد المنظمة ال51، وتمت زيارة جرحى الجيش العربي السوري، وأضرحة الشهداء، وأقيمت مأدبة غداء لجرحى قوى الأمن الداخلي.

وعلى صعيد الدورات، أقيمت دورات إسعاف أولية وتمريض وتثقيف صحي في العديد من الفروع ودورات لإطفاء الحرائق والدفاع المدني بمشاركة، ودورات في الدعم النفسي

وأقمنا حملات نظافة على أرض معرض دمشق الدولي بمشاركة 400 شبيبي، والمشاركة في جني محصول القطن في ريف الرقة المحرر، وتوزيع القرطاسية لأبناء الشهداء والمحتاجين مطلع العام الدراسي، وترحيل الأنقاض في مساكن الادخار في حلب، وتأهيل حديقة المحاربين القدماء ووحدات مأمون منصورة وهاشم الفصيح وغالية فرحات بفرع دمشق، وحملات النظافة لإعادة تأهيل وحدة حطين في دير الزور، وحملات نظافة تطوعية ضمن أحياء تدمر والرستن بمشاركة 300 شبيبي ومأدبة إفطار لأبناء الشهداء في اللاذقية.

وزارة التربية.. متابعات وتوصيات

شهد مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته وزارة التربية برعاية السيد الرئيس بشار الأسد بين 26- 28 أيلول، تحت عنوان ل «رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن» حضوراً مميزاً لنخبة من المعنيين بقطاع التربية والتعليم، تجاوز عددهم – وفقاً لوزير التربية عماد العزب- (2600) شخص في حفلي الافتتاح والختام، منهم (733) مختصاً و287 باحثاً أكاديمياً، كما شهد وأول مرة منذ سنوات، لقاءً لافتاً بين وزارتي التربية والتعليم، نُوقشت خلاله جميع القضايا المعلّقة التي تخصّ الوزارتين، باعتبار أن مخرجات التربية هي مدخلات للتعليم، كما شهد المؤتمر الذي واكبته «تشرين» حضوراً لافتاً ل 31 منظمة دولية، على رأسها منظمتا اليونسكو واليونيسف اللتان قدّمتا تقريراً رائعاً عن واقع التربية في سورية وفق ما شاهدوه ووفقاً للآلية التي يتم العمل بها، ولتتبع تنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي، تم تشكيل لجنة مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر وفق خطة زمنية محددة، ووفقاً لمعاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد فإن التوصيات نتجت عن البحوث وأوراق العمل المقدمة في المؤتمر، مع الأخذ في الحسبان أن التكامل قائم بين منظومتي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي في مختلف المحاور التي تمت مناقشتها، ومن ضمن التوصيات التي بدأ العمل بها إدراج ثقافة القانون في المناهج التربوية لتعريف الطالب بحقوقه وواجباته من أجل تعزيز نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية من خلال عرضها بصورة علمية وتربوية بسيطة وممنهجة، وبما يضمن تخريج جيل نخبوي متسلح بالعلم والثقافة القانونية. ومن الأعمال التي أنجزتها الوزارة لهذا العام افتتاح أول محطة تربوية ثلاثية الأبعاد للتعلم الافتراضي في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ويأتي إطلاق المحطة ضمن أولويات اهتمام الوزارة بتطوير المنصات التربوية للعام القادم، لتشمل هذه التقنية الحديثة في العالم عدداً من مديريات التربية، والتي تجمع بين عناصر الواقع الافتراضي في جهاز الحاسوب، وتسمح للطلاب بالتفاعل مع الكائنات المحاكاة في البيئات الافتراضية، وأهم ما يميز إطلاق هذه المحطة من المنصة التربوية هو خروج هذه التقنية من مجالات الاستخدام الفردي لها في القاعة الصفية، لتكون تجاربها متاحة للجميع عبر قناة اليوتيوب، والنقاش المباشر داخل البيئة الصفية وخارجها بالأبعاد الثلاثة كما يشاهدها المستخدم، وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على إطلاق العديد من الحملات التي تعزز المفهوم البيئي لدى الطلبة في جميع المراحل، كما كرمت العديد من المدرسين والطلبة المبدعين والمخترعين في جميع المحافظات.

ولأن الحياة أقوى من الموت تابع تلاميذ مدرسة ابن سينا في الميادين بدير الزور بإصرار وعزيمة وتحدٍّ دراستهم بعد التفجير الذي حصل مؤخراً في باحة المدرسة، واستشهد نتيجته ستة تلاميذ، مؤكدين للعالم أجمع أن سلاحهم العلم لمواجهة التطرف والإرهاب حيث لم تغلق المدرسة أبوابها.

قانون إحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ومن التربية إلى التعليم العالي إذ تلقى المعنيون بالتعليم العالي خبر إصدار السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحل محل وزارة التعليم العالي بسعادة وسرور، لأنه يساعد في حل الكثير من المشكلات المتعلقة المتشابكة التي كانت قائمة سابقاً، وتم رصد (2) مليار ليرة سورية لدعم الجامعات، وصدر المرسوم رقم /69/ لعام 2019 المتضمن منح فصلين دراسيين لكل طالب مستنفد في مرحلة الإجازة وعالج استنفاد طلاب الماجستير والدكتوراه، ومن أعمال الوزارة التي كان ل«تشرين» معها ضمن ملفات متعددة صولات وجولات، مشاركتها في الاجتماع الذي عقد في اللجنة الاقتصادية عن واقع سوق العمل في ظل الحرب (2011-2018) وتم تقديم ملاحظات على الدراسة في الموعد المحدد. كما صدر المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2019 المتضمن تعديل صك إحداث هيئة التميز والإبداع، والمرسوم التشريعي المتضمن إحداث كلية اللاهوت، والقانون رقم /18/ لعام 2019 المتضمن آلية تعيين أوائل خريجي المعاهد التقانية في الجهات العامة، وتم إقرار صك جعل تعويض التفرغ على أساس الأجر الحالي ورفع للجهات المختصة لاستكمال أسباب إصداره، وفي مجال البحث العلمي والدراسات العليا أعدت الوزارة الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية من خلال وضع برنامج زمني لتنفيذ ما ورد في الخطة ومن أهم ما تضمنته: تفعيل دور صندوق البحث العلمي، إعداد قواعد البيانات البحثية الوطنية (المجلات العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، الباحثون، الموفدون، …)، بناء حواضن ومراكز بحثية، الاهتمام بالمكتبات الإلكترونية وتمكين النشر الالكتروني، توقيع عقود دعم مالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً بموازنة تقدر 425 مليون ليرة، كما تم خلال العام 2019 تطوير آليات القبول في الدراسات العليا في كليات الفنون الجميلة وأقسام اللغة الإنكليزية عن طريق إجراء اختبارات معيارية وكذلك تطوير نظام مفاضلة القبول في درجة الدكتوراه بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الاعتبارات والعلاقات الشخصية، وإحداث درجات دراسات عليا وإيقاف القبول في بعضها وتصويب بعضها في ضوء توافر الكوادر البشرية وفي ضوء جودة المخرجات، ومن الخطط الطموحة للوزارة تطوير أطروحات الماجستير والدراسات العليا والتشاركية الكاملة بين الوزارات والجهات العامة والهيئة العليا للبحث العلمي في آلية اختيار محاور البحوث العلمية، و في مجال بناء القدرات أعلنت الوزارة عن تعيين أعضاء هيئة فنية في الجامعات الحكومية وتتابع الجامعات دراسة ملفات المرشحين، وهناك تحضير لإعلان جديد لتعيين أعضاء هيئة تدريسية جدد في كل الكليات ولا سيما في الكليات التي يوجد فيها نقص، كما صدر المرسوم التشريعي المتضمن تسوية أوضاع المعيدين الموفدين خارجياً والموفدين لمصلحة الجهات العامة الراغبين في العودة إلى الوطن والذين خالفوا أحكام قانون البعثات العلمية وحصلوا على المؤهل العلمي المطلوب ورفع المشروع إلى الجهات المختصة لاستكمال أسباب صدوره ويمكن أن يستفيد منه نحو /2000/ معيد وموفد إذا عادوا إلى الوطن.

وبالنسبة لتبسيط الإجراءات تم الانتهاء من إحداث شعب تجنيد في الجامعات للتأجيل الدراسي في كل الجامعات، وتتابع تطوير هذه الشعب بالتنسيق مع مديرية التجنيد العامة، وقد لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الطلاب، وفي مجال البيئة الجامعية قدمت مساعدات مالية من أجل إقامة الملتقيات التطوعية (معسكرات إنتاجية لخدمة المجتمع وبشكل خاص في المجالات الطبية) والنشاطات الرياضية والثقافية والفنية، ودعم وتشجيع ثقافة التطوع لدى الطلاب من أجل ظهور الجامعة والكليات بالمظهر الحضاري اللائق، وإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من الوحدات السكنية في المدن الجامعية، كما تم تقديم مقترحات لعدّ المدن الجامعية هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وإمكانية إنشاء وحدات سكنية وفق مبدأ التشابكية مع القطاع الخاص. وعلى صعيد الجامعات الخاصة، فقد بدأت تستعيد نشاطها البحثي والعلمي من خلال عقد مؤتمرات علمية نوعية كمؤتمر «إعمار سورية الوطن بين الواقع والطموح» ومؤتمر علم الأمراض الجيني والجزيئي. وفي مجال التعليم الخاص: تم اتخاذ قرار بعودة الجامعات الخاصة الموجودة في مدينة دمشق إلى مقراتها الدائمة، والجامعات التي مقرها الدائم في الرقة ودير الزور، وتمت معالجة أوضاعها وفق توجه الحكومة، وتثبيت أقساط ورسوم الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019/2020 وعدم إحداث أي رسم إضافي جديد إلا بقرار من مجلس التعليم العالي.

الإعلام التنموي.. إنجاز دليل تدريبي للإعلاميين

ركزت مديرية الإعلام التنموي- كما أشار عمار غزالي مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام خلال العام الحالي 2019- على إقامة العديد من الورش في محافظات (دمشق – حلب – السويداء – طرطوس) والتي هدفت إلى بناء قدرات الإعلاميين من خلال تناولها (قضايا العنف ضد المرأة – المخدرات – الرقم الإحصائي – الصحافة الاستقصائية – الحوارات الإذاعية – الحوارات التلفزيونية – الإعلام الإلكتروني) وإنتاج خمسة أفلام درامية قصيرة (زواج القاصرات – التعليم – نبذ العنف – الدعم النفسي – التعايش) وسبع فواصل درامية قصيرة (العنف – تعليم الأطفال – سرطان الثدي – سورية- المخدرات – الإعاقة) وسبع فواصل إنفو غرافيك تناولت ترشيد الطاقة والطاقات المتجددة) وأربع فواصل كرتونية للأطفال بشأن مخلفات الأسلحة واحترام القانون، وحملة للإعلانات الطرقية تناولت مواضيع المرأة والتعليم – وزواج القاصرات، كما تم إنجاز مشروع التربية الإعلامية مع مكتب اليونسكو بباريس تضمن أربع ورشات عمل وإنجاز دليل تدريبي للإعلاميين، وفيلم عن المبادرات المجتمعية ودورها والتشجيع على مثل هذه المبادرات، ويضيف غزالي الإعلام التنموي أمامه مسؤوليات كبيرة، لكن قلة الموارد التنموية وتخفيض الموازنات أديا إلى خفض بعض الأنشطة ولذلك فقد اعتمدت مصفوفة عمل مديرية الإعلام التنموي من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2019

برامج واسعة للهيئة السورية للأسرة والسكان

نفذت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان العديد من برامج العمل التي وضعتها على مدار العام وفقاً للدكتور محمد أكرم القش المدير العام للهيئة، فأعدت التقرير الوطني للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهدف توصيف الوضع الراهن لبيئة العمل، كما أعدت التقرير الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توصيف الوضع الراهن للإعاقة، واتجاهات التطور مع التركيز على الأولويات والإمكانات وعلى الفرص والتحديات على مستوى العمال المهاجرين وذوي الإعاقة.

وأنجزت دليل المؤشرات السكانية المحلية / دراسة دينامية السكان على مستوى 10 محافظات سورية بهدف توصيف الوضع الراهن لخصائص السكان والقوى العاملة واتجاهات التطور للحجم والحركة والوظائف، ومتابعة حركة المتغيرات السكانية ورصد أو تقدير المعطيات أو البيانات الإحصائية مكانياً وعلاقتها بالتنمية ودراسة وتحليل بعض القضايا السكانية وخصائصهم واحتياجاتهم، ووضع مصفوفة البرامج التنفيذية والاستهدافية، وتابعت العمل على إعداد البرنامج الوطني لتمكين الشباب بهدف تعزيز الدور الحيوي للشباب والاستثمار الأمثل في طاقاتهم في مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية فيما يتعلق بقضايا الشباب، حيث تم إعداد المرتكزات الرئيسة للإطار، ووضع مسودة البرامج التنفيذية للقطاعات الخمسة (التعليم، العمل، الصحة، المشاركة المجتمعية، الحماية).

كما أنجزت دراسة عن منظومات وآليات الحماية المتوفرة للمسنين، بهدف تحسين ومراجعة وثيقة التوجهات العامة لاستراتيجية رعاية المسنين وتحويلها إلى خطة عمل تنفيذية من خلال إجراء مسح كمي لدور رعاية المسنين، وأعادت تشغيل وتطوير المرصد الوطني للعنف بهدف رصد حالات العنف الأسري، من خلال تحديد نقاط رصد (20 نقطة رصد كمرحلة تجريبية) وتجهيز نقاط الرصد بالتجهيزات الحاسوبية، وبناء نظام معلومات شبكي في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وتأهيل وتدريب الكادر ونقاط الرصد /مراكز الشرطة، المشافي، الجمعيات الأهلية المعنية/. وأقيمت ورشات عمل ودورات بناء قدرات للشباب عن قضايا السكان والتنمية والتدريب على الأدلة، بهدف تعزيز مفاهيم السكان والتنمية وتقنيات الإدماج لدى فئات الشباب واللجان الفرعية للسكان.

التحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في نيروبي بمناسبة مرور 25 عاماً على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عبر إقامة ورش عمل عن أبرز القضايا السكانية التحديات والأولويات الوطنية: مجلس الشعب/ اللجنة الوطنية للسكان/ باللجان الفرعية، المنظمات الشبابية/ المجتمع الأهلي وقطاع الأعمال، وإعداد الاستقصاء الأممي عن قضايا السكان والتنمية، وتزويد الوفد الدائم بأبرز المشاكل السكانية والتحديات والأولويات، وتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وورش عمل لمشاركة اللجان الفرعية لمناقشة أبرز توصيات المؤتمر الدولي للسكان وخطة العمل المستقبلية، وبناء قدرات الشباب بشأن التماسك الاجتماعي والمبادرات المجتمعية وتعزيز المشاركة الاجتماعية.

السجل الذهبي للأولمبياد العلمي السوري 2019

مسك الختام مع هيئة التميز والإبداع التي حافظت- كعادتها هذا العام- على نجاحها وتألقها في المحافل الدولية، وقد حفل سجلها الذهبي بأسماء طلبة رفعوا علم بلادهم عالياً وذلك في الأولمبياد العالمي للرياضيات 2019 (بريطانيا) والأولمبياد العالمي للكيمياء (فرنسا)، والأولمبياد العالمي للمعلوماتية (أذربيجان)، والأولمبياد العالمي لعلم الأحياء (هنغاريا)، كما تصدرت المراتب الأولى في الأولمبياد الآسيوي للرياضيات وللمعلوماتية وأولمبياد إنفو كاب للمعلوماتية كذلك أولمبياد ماندلييف الدولي للكيمياء وأولمبياد إيران الدولي للهندسة، وكانت الهيئة أعلنت في منتصف أيلول الماضي مسابقة الباحثين الشباب «جائزة الدكتور فرقد الرمضاني لتبسيط العلوم 2020» كعربون محبة ووفاء منها للراحل الدكتور فرقد الرمضاني أحد مؤسسي الأولمبياد العلمي السوري والذي شغل عدداً من المواقع الإدارية والعلمية في سورية ودرب الفرق الوطنية في مجال الفيزياء بالأولمبياد العملي، تاركاً بصمات واضحة في إعداد جيل كامل من الطلاب المتميزين ومنهم من أحرز ميداليات في المسابقات العالمية.

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