الثعلة ثانياً في دوري السويداء بكرة القدم ويتأهل للتجمع النهائي
تأهل فريق الثعلة للتجمع النهائي لدوري كرة القدم للرجال لأندية الدرجة الثانية بعد حلوله ثانيا بدوري السويداء إثر تغلبه اليوم على فريق صلخد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراتهما الفاصلة على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية، سجل للفائز عبادة قنطور وكريم أبو سيف وبسام شليويط وللخاسر كنان كرامي.
وسبق لفريق شهبا التأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية كبطل لدوري السويداء بعد تصدره الدور الثاني للدوري برصيد ست نقاط بينما تساوى فريقا صلخد والثعلة برصيد أربع نقاط لكل فريق وبنتيجة مباراتهما بهذا الدور فلجآ لهذه المباراة الفاصلة.
وتنافست في الدور الثاني لدوري السويداء فرق شهبا والرحى والثعلة وصلخد ضمن مجموعة واحدة أقيمت مبارياتها من مرحلة واحدة بحيث بلغ من حل أولا وثانيا التجمع النهائي للدوري علما أن الدور الأول للدوري شهد مشاركة 8 فرق.
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