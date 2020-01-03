آخر تحديث: 2020-01-03 18:58:08
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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: على أميركا أن تدرك أنها ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي وعلى المجرمين أن يترقبوا انتقاماً قاسياً في الوقت والمكان المناسبين

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