المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: على أميركا أن تدرك أنها ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي وعلى المجرمين أن يترقبوا انتقاماً قاسياً في الوقت والمكان المناسبين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 8 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 03 كانون الثاني 2020
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أحزاب وشخصيات لبنانية تندد بجريمة اغتيال سليماني
مظاهرة شعبية حاشدة بالأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال
إدانات يمنية واسعة لجريمة اغتيال سليماني والمهندس
قوات الاحتلال تجدد قمعها مظاهرة كفر قدوم
عون يدين بشدة جريمة اغتيال سليماني والمهندس
الرئيس الأسد يرسل برقيتين للإمام الخامنئي والرئيس روحاني: ذكر الشهيد سليماني سيبقى خالداً في ضمائر الشعب السوري
قوى فلسطينية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني والمهندس
موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة
كيليتشدار أوغلو: اغتيال سليماني بداية لأحداث كبيرة في المنطقة
سورية تدين بشدة العدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس: يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية
السيد نصر الله: القصاص العادل من قتلة سليماني مسؤولية كل المقاومين
الخارجية اللبنانية: جريمة اغتيال سليماني والمهندس تصعيد خطير
مسؤولون إيرانيون: استشهاد الفريق سليماني بثّ روحاً جديدة في جبهة المقاومة
الرئيس العراقي يحذّر من عواقب العدوان الأمريكي باغتيال سليماني والمهندس
بايدن: ترامب وضع إصبع ديناميت في برميل بارود