عون يدين بشدة جريمة اغتيال سليماني والمهندس
أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بشدة جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وعبر عون في برقيتين للرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس العراقي برهم صالح عن تعازيه للشعبين الإيراني والعراقي باستشهاد سليماني والمهندس.
بدوره أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العدوان الأميركي على العراق الذي أسفر عن استشهاد سليماني والمهندس منوهاً بالدور الذي قام به سليماني في مواجهة الإرهاب وقوى الاستكبار في المنطقة.
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