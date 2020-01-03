العقوبات على «نورد ستريم 2» جزء من التصعيد الأمريكي ضد روسيا

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي علقوا صراعهم بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبيل التوافق على فرض عقوبات شديدة على الشركات المشاركة في بناء «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وكان الضحايا الرئيسيون هم الشركات الأوروبية التي ساعدت في تمويل المشروع بقيمة 11 مليار دولار مع شركة «غازبروم» الروسية.

ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة قلقلة من أن هذا المشروع يزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وخاصة أن خط أنابيب الغاز هذا، عن طريق عبور بحر البلطيق في المياه العائدة لروسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، سيتجنب المرور عبر دول فيشغراد (التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر) ودول البلطيق وأوكرانيا، بمعنى آخر، الدول الأوروبية التي تربطها علاقات وثيقة بواشنطن من خلال (ناتو).

وأكد المقال أن هدف السياسة الخارجية الأمريكية من ذلك هو استراتيجي وليس اقتصادياً، ومما يؤكد ذلك حقيقة أن العقوبات المفروضة على «نورد ستريم 2» مدرجة في قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القانون التشريعي الذي يزود “البنتاغون”، في السنة المالية 2020، مبلغاً ضخماً قدره 738 مليار دولار مخصصة للحروب الجديدة والأسلحة الجديدة (بما في ذلك أسلحة الفضاء)، والتي يجب أن تضاف إليها وظائف أخرى تصل بموجبها النفقات العسكرية للولايات المتحدة إلى ما يقرب من ألف مليار دولار، وهكذا يمكن القول: إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على مشروع خط الأنابيب الروسي تشكل جزءاً من التصعيد السياسي-العسكري الأمريكي ضد روسيا.

وتابع المقال: ويمكن العثور على تأكيد خفي آخر في حقيقة أن الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات أيضاً على «ترك ستريم» الذي سينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى تراقيا الشرقية (الجزء الأوروبي من تركيا)، ومن هناك، عبر خط أنابيب آخر، سيتم توصيل الغاز الروسي إلى بلغاريا وصربيا ودول أوروبية أخرى، وفي الواقع هذا هو الرد الروسي على عرقلة الولايات المتحدة إنجاز مشروع «ساوث ستريم» في عام 2014 الذي كان يهدف إلى ربط روسيا بإيطاليا عبر البحر الأسود ويصل براً حتى منطقة تارفيسيو (أوديني)، وتالياً، كانت إيطاليا لتصبح منصة تبديل للغاز في الاتحاد الأوروبي، مع مزايا اقتصادية ملحوظة إلا أن إدارة أوباما تمكنت من إحباط المشروع، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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