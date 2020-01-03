مسؤولون إيرانيون: الشهيد سليماني فخرٌ للبلاد وجريمة اغتياله لن تمر من دون رد

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن الشعب الإيراني سيرد بقوة وحزم على جريمة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، مشدداً على أن النظام الأمريكي الاستكباري لن يستطيع النيل من العزيمة الراسخة للمجاهدين الأبطال.

وجاء في بيان صدر عن لاريجاني، اليوم، أوردته وكالة أنباء فارس: الشهيد سليماني فخر لجميع الإيرانيين الذين يتوقون إلى الاستقلال وإعلاء شأن البلاد ومثال ساطع للعزيمة الصلبة وبقي في جبهات الشرف والكرامة حتى آخر لحظات حياته دفاعاً عن الوطن في مواجهة التكفيريين والإرهابيين، مؤكداً أن الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية ستواصل مسيرة الشهيد سليماني.

بدوره، أكّد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان أن جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني لن تمر من دون رد.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عبد اللهيان قوله في تغريدة عبر حسابه في تويتر: مسيرة الشهيد سليماني ستتواصل من دون شك.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف في تصريح لقناة العالم أنّ: ما قامت به أمريكا جريمة واضحة مخالفة لكل الأعراف الدولية وعزمنا تضاعف للانتقام منها ومن الكيان الصهيوني بعد هذه الجريمة، مؤكداً أن إيران ماضية في طريق المقاومة وأن الحرس الثوري يبدأ اليوم فصلاً جديداً من مجابهته للأعداء.

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