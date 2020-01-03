بعد عدوانها الإجرامي.. واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم، رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً بعد العدوان الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وقالت السفارة في بيان وفق ما نقلت رويترز: نظراً لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في كانون الثاني 2020 ومغادرة العراق على الفور.

وأضاف البيان: يتعيّن على الرعايا الأمريكيين المغادرة جواً إذا أمكن ذلك وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى براً.

طباعة