جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي للرد على العدوان الأمريكي

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، يوم غد السبت، لمناقشة الاعتداء الأمريكي السافر الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلة من المقاومين.

وقال الكعبي في بيان له: آن الآوان لوضع حد للاستهتار والاستكبار الأمريكي داخل العراق وزيف ادعاءاتهم واستهانتهم بسيادة العراق.

وأضاف الكعبي: جلسة غد ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حداً للوجود الأمريكي داخل العراق، مؤكداً أن الاستهداف الأمريكي للمقاومين اغتيال صريح لروح المقاومة العراقية من قبل قوى الاستكبار ممثلة بأمريكا و”إسرائيل” وهو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية.

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