الاتحاد والوثبة إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة

تأهل فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال بفوزه على الجلاء بنتيجة 81-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم بحلب في الجولة الفاصلة للدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الاتحاد فاز على الجلاء في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 112-109 نقاط فيما فاز الجلاء على الاتحاد بلقاء الإياب بنتيجة 82-80 نقطة.

بدوره تأهل فريق الوثبة إلى المباراة النهائية للبطولة بفوزه على الوحدة بنتيجة 77-70 نقطة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في صالة الفيحاء بدمشق في الجولة الفاصلة للدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوثبة فاز على الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في إياب نصف النهائي علماً أن الوحدة فاز على الوثبة ذهابا بنتيجة 61-54 نقطة.

وينص نظام التأهل للمباراة النهائية على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.

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