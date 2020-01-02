تشيمبرز يغيب عن الملاعب عدة أشهر بعد جراحة في الركبة
أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه كالوم تشيمبرز سيغيب عن الملاعب عقب خضوعه لجراحة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.
وأوضح أرسنال في بيان: من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التأهيل فترة زمنية تتراوح ما بين ستة وتسعة أشهر.. الجميع في النادي يساند كالوم لضمان عودته للملاعب مجدداً في أقرب وقت ممكن.
وقال المدرب ميكيل أرتيتا: سنحاول البحث عن بدائل خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق.
وأصيب تشيمبرز في ركبته اليسرى في المباراة التي خسر بها فريقه 2-1 أمام تشيلسي الأحد الماضي.
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