البرلمان الليبي: طلب حكومة الوفاق من النظام التركي التدخل العسكري خيانة عظمى

السعي إلى قصم ظهر سورية وتقطيع أوصالها وجعلها غارقة في الفوضى العارمة هو مشروعٌ مستمر، لكنه بات مشروطاً بتمكين منظومة دول العدوان بأطرافها المتفقة والمتناقضة في آن، إذ إنّ لكلِّ دولة مشروعها الخاص بها، لكن أجندة الحضور واحدة، وعلى كلّ... المزيد ←