محلج العاصي يبدأ توريد البذور الصناعية إلى شركة زيوت حماة

بدأ محلج العاصي بحماة توريد البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركة الزيوت العامة بالمحافظة.

وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبية في تصريح لمراسل سانا أنه تم توريد 23 طنا من البذور الصناعية إلى شركة الزيوت كدفعة أولى على أن يتم توريد كميات إضافية خلال الأسبوع المقبل مبينا أنه سيتم توريد كميات أخرى من البذور إلى عدد من شركات الزيوت العامة بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن كمية الأقطان المحبوبة التي تم حلجها بلغت 6700 طن من إجمالي الكمية المستلمة من مزارعي دير الزور والرقة والحسكة للموسم الحالي والبالغة 17393 طنا مشيرا إلى أنه نتج عن عمليات الحلج 2300 طن من بالات القطن المحلوج و3650 طنا من البذور الصناعية.

يذكر أن محلج العاصي يعمل حاليا بورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج تصل إلى نحو 100 طن يوميا.

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