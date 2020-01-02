الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع بأسرع وتيرة منذ 2012

أظهر مؤشر اقتصادي اليوم تراجع إنتاج المصانع البريطانية في كانون الأول المنصرم بأسرع وتيرة منذ 2012 مع تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على الطلب وتقليص الشركات مخزوناتها من السلع التي كونتها تحسباً لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبحسب رويترز فإنّ إنتاج المصانع على مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني انخفض إلى 45.6 نقطة من 49.1 في تشرين الثاني وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2012.

ووفقاً للمؤشر فإن القراءة الأدنى من 50 نقطة تشير إلى انكماش اقتصادي.

كما بقي مؤشر طلبيات التوريد الجديدة دون 50 نقطة للشهر الثامن على التوالي وقرب أدنى مستوى له في سبع سنوات.

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