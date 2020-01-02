عمال كهرباء دمشق وريفها: جاهزية تامة خلال أيام العطل والأعياد لإصلاح الأعطال وتلبية شكاوى المواطنين

عمل متواصل وجهود كبيرة يبذلها عمال كهرباء دمشق وريفها لإصلاح الأعطال الكهربائية حتى في أيام العطل والأعياد ويؤدون واجبهم لخدمة المواطنين بكل مسؤولية ومحبة.

وتنتقل سيارة ورشة طوارئ الكهرباء من منطقة إلى أخرى وفق برنامج عمل منسق لإصلاح الأعطال مهما كان حجمها والتي يبلغ عنها المواطنون عبر اتصالات هاتفية بمكاتب الطوارئ التي تعمل على مدار اليوم.

فريق سانا واكب عمل ورشات الطوارئ في عدد من مناطق دمشق وريفها حيث بين العامل أنس ديوب من مركز طوارئ المزة 86 خلال قيامه مع زملائه بإصلاح أحد الأعطال بالمنطقة اليوم أن طبيعة عمله تتطلب المناوبة والجاهزية على مدار 24 ساعة مضيفا..”نحن نؤدي واجبنا بكل مسؤولية ومحبة”.

العامل ديوب وغيره من عمال طوارئ الكهرباء يقضون بشكل دائم أيام العطل والأعياد خارج منازلهم يتابعون إصلاح الأعطال التي يبلغ عنها المواطنون على الأرقام المخصصة لمكاتب الطوارئ ومراكز الشكاوي وبعد تسجيل عنوان المنطقة تتوجه ورشة الإصلاح إلى مكان العطل فورا بحسب رئيس قسم طوارئ منطقة المزة 86 رفيق نادر الذي أوضح أن القسم يغطي منطقة المزة جبل والمزة 86 وفيلات متصلة حيث يبدأ عملهم من الساعة الـ 7 صباحاً حتى الـ 11 ليلاً وبعد هذا الوقت يتم تلقي الشكاوي عبر مركز طوارئ المزة المركزي.

وأكد كل من العاملين حمزة مصطفى و أنس الرفاعي أن ساعات العمل لا تتحدد بوقت بل حسب حجم العطل مشيرين إلى أن 90 بالمئة من الأعطال الصغيرة والمتوسطة يتم إصلاحها بوقت لا يتجاوز الساعة في حين تتطلب الأعطال الكبيرة وقتاً

أطول وهما يلبيان ذلك بكل رحابة صدر لأنه واجب وطني يمنحهما السعادة في تلبية حاجات المواطنين لكون الكهرباء قطاعا خدميا أساسياً.

فريق سانا رافق أيضاً إحدى الورشات الفنية التي تقوم بإصلاح أحد الأعطال بشارع بغداد حيث أوضح مدير كهرباء دمشق المهندس هيثم ميلع أن ورشات الكهرباء بحالة استنفار على مدار الساعة حتى في أيام العطل الرسمية والأعياد ويضم قطاع كهرباء دمشق 3100 مركز تحويل و30 محطة تحويل ويخدم أكثر من 615 ألف مشترك لافتاً إلى أن عمال قطاع الكهرباء وغيرهم من عمال الوطن يلبون واجبهم على أكمل وجه بأي وقت بينما أشار كل من رئيس ورشة الإصلاح جمال خليل والعامل إياد الحاج إلى أن جميع العمال من إداريين وفننين يؤدون واجبهم الوظيفي والوطني دون النظر إلى أيام عطل أو أحوال جوية فطبيعة العمل تتطلب ذلك.

وفي مدينة جرمانا بريف دمشق يواصل عمال طوارئ الكهرباء وورشات الإصلاح عملهم الاعتيادي بغض النظر عن أيام العطل والأعياد وهم في حالة استنفار على مدار اليوم حيث يتم تقسيم العمل في مكاتب الطوارئ الثلاثة التي تخدم المدينة وبعض مناطق ريف دمشق على طريق المطار وفق ورديات تضم عمالا إداريين وفنيين وفق مدير قسم كهرباء جرمانا المهندس غياث عيدة.

وأوضح عيدة خلال وجوده مع إحدى الورشات لإصلاح عطل كبير في منطقة كشكول أن احتراق أحد الكابلات الأرضية الرئيسة وطوله 270 مترا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن قسم كبير من المنطقة وبعد تسجيل الشكوى توجهت الورشة إلى المكان ويتم الآن إزالة الكبل المحروق ووضع كبلين بحمولة أعلى مكانه لتلبية حاجة المنطقة التي زاد عدد الأبنية فيها لافتا إلى أن عمال الكهرباء وغيرهم في القطاعات الخدمية يلبون واجبهم دون تعب ويتجاوزون مختلف العقبات التي تفرضها الأحوال الجوية السائدة وحجم الأعطال لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل بأسرع وقت ممكن.

ويتم إصلاح الأعطال بحسب رقم تسجيلها بمكاتب الطوارئ حيث تكون الأولوية للأعطال الكبيرة أو في المناطق التي تخدم تجمعا سكانيا كبيرا وفق رئيس شعبة التشغيل بقسم كهرباء جرمانا ياسر صقر الذي أشار إلى أن طبيعة العمل تتطلب الدوام بشكل مستمر لافتا إلى أن خدمة الوطن وتلبية حاجات المواطنين من أساسيات عملهم داعيا الأهالي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء للتخفيف من الأعطال الناتجة عن الحمولة الزائدة.

وأثنى عدد من المواطنين على جهود عمال الكهرباء ولا سيما خلال العطل والأعياد حيث أشار أحمد طيان من سكان شارع بغداد إلى أنه اتصل بمكتب الطوارئ يوم أمس لإصلاح عطل ناتج عن احتراق فاز كهربائي وتمت تلبية الشكوى خلال نصف ساعة وعادت الكهرباء للمنطقة بشكل جزئي واليوم جاءت الورشة لتتابع عملها واصلاحه بشكل كامل بعد الحفر للكشف عن الكبل الأرضي بينما لفت كل من أحمد الحمصي وعبد الرحيم الزعيتر من سكان جرمانا إلى أنه رغم صعوبة العطل بحيهم لكونه في كبل أرضي لبت ورشات الطوارئ شكوى أهالي الحي ويتم العمل على تبديل الكبل.

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