مصر تدين تمرير البرلمان التركي تفويضاً بنشر قواتٍ تركية في ليبيا وتعده انتهاكاً للشرعية الدولية
أدانت مصر بشدة اليوم قيام برلمان النظام التركي بتمرير تفويض لرئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم: إنّ خطوة البرلمان التركي هي انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ وخصوصا فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والتعاون العسكري مع أي طرف فيها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذرت الخارجية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته مؤكدةً أنّ مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط.
وحملت الخارجية المصرية النظام التركي مسؤولية ما قد ينشأ عن هذا التدخل ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كل جوانب الأزمة الليبية
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