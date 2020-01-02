الجيش يتصدى لهجوم مجموعات إرهابية باتجاه بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويكبدها خسائر كبيرة
تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في الريف المحرر بمنطقة معرة النعمان لهجوم مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأفاد مراسل سانا بأنّ مجموعات إرهابية استغلت الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية في محيط بلدتي جرجناز والتح اللتين طهرهما الجيش من الإرهابيين الأسبوع الماضي حيث تصدت لها وحدات الجيش العاملة في المنطقة ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين.
ولفت المراسل إلى تدمير عربتين مفخختين وعشرات الآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومدافع متنوعة استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها.
وذكر المراسل أنّ وحدات الجيش نفذت ضربات مدفعية وصاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين من اتجاه معرة النعمان وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.
وعثرت وحدات من الجيش أول أمس خلال تأمين القرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبي على شبكة من الأنفاق والخنادق تمتد لعشرات الكيلومترات تصل بين عدد من القرى والمناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها.
وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الارهابية وتمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول الى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف ادلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.
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