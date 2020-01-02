الجزائر تؤكد رفضها لأي وجود أجنبي في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم رفض بلاده لأيّ وجود أجنبي في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج عن بوقادوم قوله في تصريح صحفي اليوم: إنّ الجزائر لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا، مشدداً على موقف بلاده الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدد بوقادوم تأكيده على أنّ لغة المدافع ليست هي الحل للأزمة الليبية وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران.

وأشار إلى أنّ بلاده ستقدم في الأيام القليلة القادمة العديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا.

ويأتى هذا الموقف بينما يواصل نظام رجب طيب أردوغان السير في خططه لإرسال قوات إلى ليبيا بعد أن أكدت تقارير إعلامية أنه قام فعلا بنقل عدد من إرهابييه ومرتزقته من سورية إلى هناك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

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