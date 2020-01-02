النفط يواصل صعوده
ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط انحسار المخاوف على الطلب بعد الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة من جهة وتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
وذكرت رويترز أن أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت زادت اليوم بمعدل 5ر0 بالمئة لتصل إلى 35ر66 دولارا للبرميل بينما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بمعدل 4ر0 بالمئة ليصل الى 31ر61 دولارا.
وأنهى كلا الخامين عام 2019 على ارتفاع مسجلين أكبر مكاسبهما السنوية مدفوعين بتحسن العلاقات الصينية الأمريكية وخفض أكبر لإنتاج النفط كما وعدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
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