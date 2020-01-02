أسعار الذهب ترتفع مدفوعة بتراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتراجع الدولار وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي شارف على نهايته.
ووفقا لرويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 38ر1520 دولارا للأوقية فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 20ر1523 دولارا للأوقية.
وهبط مؤءشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة بنسبة 9ر1 بالمئة الشهر الماضي وبدأ العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصاد الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع السعر الفوري للفضة 2ر0 بالمئة إلى 86ر17 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 37ر966 دولارا والبلاديوم 4ر0 بالمئة أيضا إلى 74ر1946 دولارا للأوقية.
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