جهانغيري: وجود الأمريكيين في المنطقة مصدر التوترات فيها
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة مصدر التوترات فيها.
ونقلت وكالة ارنا عن جهانغيري قوله خلال كلمة له في طهران اليوم: “إن القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة ليست فقط عاجزة عن المساهمة بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي بل هي جزء من الفوضى والفلتان الأمني فيها”.
وفي سياق متصل أشار جهانغيري إلى أن الحظر الأمريكي أدى إلى بعض المشكلات في مجال توفير الدواء والأجهزة الطبية داخل الوسط الطبي والعلاجي في إيران إلا أنه تم احتواء ذلك وإزالة جانب من هذه العقبات بواسطة تعزيز الإنتاج المحلي في المجالات ذات الصلة.
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