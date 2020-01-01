خلال أيام العطل.. عمال المخابز جهود حثيثة ومستمرة

جهود حثيثة ومستمرة يبذلها عمال المخابز الآلية العامة يومياً وفي أيام العطل الرسمية لتأمين رغيف الخبز بجودة عالية كونه مادة أساسية على موائد الأسر السورية.

وخلال متابعة سانا لواقع العمل بالمخابز خلال العطلة أشار أنس يعقوب معاون مدير مخبز باب توما إلى أن مخصصات المخبز 14 طناً يومياً ويعمل على إنتاجه 12 عاملاً يتم تقسيمهم إلى ورديات وفق ساعات العمل على مدار الـ 24 ساعة ليتم تأمين الخبز للمواطنين وهذا واجب علينا لافتاً إلى أن المخبز مستمر بالعمل في أيام العطل والأعياد باستثناء العطلة الأسبوعية.

فيما أوضح العامل على إحدى كوات المخبز محمد الحرير أنهم يقومون بعملهم من أجل المواطنين وفق وارديات صباحاً ومساء بنظام 24 ساعة عمل مشيراً إلى أنه يتم توزيع الخبز على المواطنين وفق الوزن بشكل دقيق.

فيما أكد معاون مدير مخبز العدوي حسام عيطة أن مخصصات المخبز 11 طناً يومياً دون توقف في الأعياد والمناسبات حيث يعمل المخبز من 18 إلى 20 ساعة يومياً وفق المخصصات مبيناً أن الساعات المتبقية من اليوم لإجراء الصيانة اللازمة للآلات حفاظاً عليها ولضمان استمرارية العمل دون أعطال وتوقفات.

بدوره عبر العامل في المخبز أحمد حراكي عن شعوره بالسعادة أثناء القيام بعملهم لتقديم الخبز للمواطنين في كل الأيام وخاصة العطل الرسمية لكونه المادة التي لا يستطيع المواطنين الاستغناء عنها.

معاون مدير مخابز ابن العميد عبد المنعم المسالمة بين أن مخصصات المخبز 13 طناً يومياً و16 عاملاً لافتاً إلى أن استمرارية عمل الأفران خلال العطل والأعياد أمر ضروري لتأمين مادة الخبز كونها مادة أساسية على موائد كل الأسر السورية.

وأكد العامل وائل تبلو ان طبيعة عمل المخابز تتطلب بذل جهود كبيرة إلا أن تأدية هذا الواجب وتأمين مادة الخبز للناس يعطينا شعوراً بالارتياح والرضى وينسينا التعب.

وفي استطلاع لآراء المواطنين أشار محمد الرباط أثناء شرائه مادة الخبز من أفران ابن العميد بدمشق الى الجهود التي يبذلها عمال المخابز في أيام العطل الرسمية لافتاً إلى الجودة العالية لرغيف الخبز في أفران ابن العميد موجهاً التحية والإكبار لهؤلاء العاملين الذين يستمرون بالبذل والعطاء في كل الظروف والأحوال.

فيما بين محمد الحراكي أن العمال لا ينقطعوا عن العمل ويتحملون ساعات العمل الإضافية لكي يستطيعوا إتمام العمل وتقديم الخبز للجميع.

وفي مخبز العدوي أشارت هناء سكر إلى أن الحصول على الخبز ميسر دون أي ازدحام بينما أبدى جواد نجم ارتياحه لنوعية الخبز في المخابز الآلية العامة موجها التحية لعمال الأفران بحلول العام الجديد بينما ذكر غياث طراد من منطقة حاميش إلى أن مادة الخبز مؤمنة على الدوام.

ومن أمام فرن باب توما بين إبراهيم مصطفى أن الفرن يعمل على مدار 24 ساعة ويقدم مادة الخبز بجودة عالية فيما اكدت نهى العبيد أن المخبز يستمر بالعمل حتى أيام العطل الرسمية ويغطي المنطقة بالكامل.

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