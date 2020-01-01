رئيس مجلس الوزراء اليمني: محور المقاومة في المنطقة ينتصر
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور أنّ محور المقاومة ينتصر ويحقق نقاط قوة على حساب الداعين للتطبيع.
وقال ابن حبتور: يوجد في المنطقة معسكران ومشروعان متناقضان في ملمحهما السياسي والعسكري والأمني أحدهما معسكر الدول التي سعت وتسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني والآخر هو معسكر المقاومة والممانعة.
وشدد ابن حبتور على أنّ محور المقامة أظهر تماسكاً قوياً ويحقق انتصارات على جميع الصعد ويقف في وجه المشروع التطبيعي مع الكيان الصهيوني رغم الحصار والعدوان.
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