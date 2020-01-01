السفارة الأميركية في بغداد تعلق عملياتها القنصلية حتى إشعار آخر
علقت السفارة الأميركية في بغداد اليوم جميع عملياتها القنصلية العامة حتى إشعار آخر وذلك عقب الاعتصامات الحاشدة أمام مبناها تنديداً بالعدوان على مقار الحشد الشعبى العراقي والذى أوقع العشرات من الشهداء والجرحى.
وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، محذرةً الأميركيين من الاقتراب من مقرها.
وأضافت السفارة في بيانها: إنّ القنصلية العامة الأميركية في أربيل مفتوحة للحصول على تأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين.
وكان المئات من المتظاهرين العراقيين تجمعوا خلال اليومين الماضيين قبالة السفارة الأميركية في بغداد مجددين دعواتهم إلى إغلاقها وطرد السفير الأميركى من العراق وأصيب عدد منهم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات أميركية قنابل الغاز عليهم.
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