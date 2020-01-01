الأرصاد الجوية في موسكو تعلن رفع درجة الخطورة إلى المستوى الأصفر
أعلن خبراء الأرصاد الجوية اليوم في موسكو وصول حالة التأهب إلى المستوى الأصفر بسبب الصقيع الذي ضرب العاصمة وريفها.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الأرصاد الجوية قولها في بيان: إنّ الطقس خطر جدا وتم رفع درجة الخطورة إلى المستوى الأصفر.
وأشارت الأرصاد إلى أنّ الطقس سيكون غائماً مع إمكانية هطول زخات خفيفة من المطر بينما ليلاً تصل درجة الحرارة إلى درجتين تحت الصفر وسرعة الرياح من 5 إلى 10 أمتار في الثانية ويمكن أن تصل إلى 14 مترا في الثانية.
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