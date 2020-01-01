نتائج جيدة للاعبي اللاذقية للتايكواندو في تجارب انتقاء المنتخب الوطني
حقق لاعبو ولاعبات اللاذقية للتايكواندو نتائج جيدة خلال مشاركتهم بتجارب انتقاء المنتخب الوطني التي جرت بدمشق مؤخراً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة.
ففي فئة الرجال نال تراب نيساني المركز الأول بوزن 58 كغ وحل جعفر خليل بالمركز الثاني بوزن فوق 87 كغ وبفئة الشباب نال وحيد هرمز المركز الثاني بوزن 48 كغ وبفئة الناشئين جاء بالمركز الثالث ورد هرمز بوزن 28 كغ ويامن رستم بوزن 51 كغ.
وبفئة السيدات أحرزت ليلاس الياس المركز الأول بوزن 68 كغ وجاءت باسمة المحمد بالمركز الثاني بوزن 49 كغ وبفئة الشابات حلت اليسار الياس أولا بالوزن الحر.
رئيس اللجنة الفنية للتايكواندو باللاذقية إسبر الياس قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي: إنّ اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في المحافظة، مشيراً إلى أنّ تميّز اللاعبين بتجارب الانتقاء كان الالتزام بالخطة التدريبية التي وضعت لهم خلال الفترة الماضية.
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