التحفة.. تطويع النص المسرحي لتقديم عمل هادف للأطفال بأسلوب مشوّق

استطاعت مسرحية التحفة تأليف أحمد خنسة إعداد وإخراج جمال نصار والتي تقدم على خشبة مسرح القباني بدمشق ضمن مهرجان مسرح الطفل أن تقدم نمطاً جديداً بعيداً عن الوعظ والإرشاد المباشر عبر استثمار كل عناصر الخشبة لتقديم مضمون راق بروح طفولية.

وارتكزت المسرحية على النص الذي تمرد على السائد وقدم فكرة عميقة تحترم عقل الطفل وتغرس فيه قيمة عليا بأسلوب مشوق.

وتدور أحداث المسرحية في مملكة متخيلة تعاني من مشاكل وأزمات وتربص الأعداء بها لتبرز في النهاية قيمة الإنسان الذي هو التحفة الحقيقية لبناء الأوطان وازدهارها.

وكان من اللافت تمكن المسرحية من الاستحواذ على الجمهور طوال فترة العرض عبر التنويع المدروس بين النص والغناء وحركة الممثلين على الخشبة.

سارة الحموي أم لثلاثة أطفال عبرت عن إعجابها بالعرض لأنه يحمل قيمة كبيرة ويقدمها بأسلوب جميل بعيداً عن الوعظ أما آلاء غنيم فذكرت أنها سمعت عن المسرحية من الأقارب وأحضرت أولادها لمشاهدة عرض مسرحي يغنيهم ويقدم لهم المتعة خلال العطلة الانتصافية.

أما الطفلة تالا الرواس ثماني سنوات فبينت أن المسرحية تتضمن حكاية جميلة ومشوقة وأن أداء الممثلين جميل جداً.

يذكر أن المسرحية من تمثيل باسل الرفاعي ومأمون الفرخ وموفق الأحمد وغسان الدبس وبسام ناصر وسليمان قطان وعلي القاسم.

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