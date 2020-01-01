بورصة طهران تستهل العام الجديد بمستويات قياسية غير مسبوقة
استهلت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية بداية العام الجديد بتسجيلها اليوم مستويات قياسية غير مسبوقة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنّ المؤشر العام تدبيكس أنهى أول جلسة تداول في سنة 2020 على ارتفاع بـ 7087 نقطة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 384 ألفاً و99 نقطة.
ويرى مراقبون أنّ وتيرة الانتعاش التي تشهدها البورصة بشكل متصاعد تأتي لانهمار السيولة على سوق رأس المال إثر الركود بالأسواق الاستثمارية الموازية كالعقارات والمضاربة بالعملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية.
وسجلت التعاملات تداول أكثر من 5.1 مليارات سهم وورقة مالية بقيمة 32.16 تريليون ريال.
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