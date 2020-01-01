المركزي الصيني: النمو الاقتصادي للبلاد متين رغم ضغوط ضخمة
أعلن البنك المركزي الصيني اليوم أنّ النمو الاقتصادي في البلاد يظل متينا رغم ضغوط ضخمة نسبياً يتعرض لها وتنامي الضبابية الخارجية.
وأشار البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام نقلته رويترز إلى أنه سيعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط تغيرات عميقة في الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف البنك إنه سيبقي سعر صرف اليوان متوازناً ومستقراً وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة، لافتاً إلى أنّه سيبقي على نمو المعروض النقدي والتمويل الاجتماعي بما ينسجم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق أن الاقتصاد الصيني نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6 بالمئة ليسجل بذلك نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 6.2 بالمئة.
وافتعلت واشنطن حربا تجارية مع الصين بعد قيام إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها وهو ما ردت عليه الصين بالمثل.
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