التعليم العالي: التنسيق جار مع المالية لتحديد رواتب الموفدين بما ينسجم مع مرسوم الزيادة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تنسق مع وزارة المالية لتحديد رواتب الطلاب الموفدين بشكل دقيق بما ينسجم مع المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 المتضمن زيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم رداً على ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول رواتب الموفدين أن النظام المالي للبعثات العلمية حدد أجر الموفد داخلياً بمثلي أجر بدء التعيين للشهادة التي سيوفد على أساسها إذا كان الموفد ليس موظفاً أو عاملاً أما إذا كان موظفاً أو عاملاً فيتقاضى مثلي أجره أو راتبه الشهري المقطوع.
14 كانون الثاني بدء قبول الطلبات لتعادل الشهادات الجامعية غير السورية
من جهة ثانية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بدء قبول الطلبات لتعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الأولى لعام 2020” شخصيا في مديرية تعادل الشهادات اعتبارا من يوم الثلاثاء 14-1-2020 ولغاية يوم الخميس 30-1-2020.
ويشمل إعلان الوزارة حملة شهادات الإجازة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.
ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه الدورة لمراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الإلكتروني للمركز.
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