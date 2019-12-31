المتظاهرون يحرقون البوابة الثانية للسفارة الأمريكية في بغداد
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديداً بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق.
وأفاد مصدر أمني عراقي للسومرية نيوز بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية.
ومنذ صباح اليوم تجمع متظاهرون عراقيون أمام سفارة واشنطن في بغداد داعين إلى إغلاق السفارة وطرد السفير الأمريكي من العراق فيما أصيب عشرات المتظاهرين جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقت من داخل السفارة.
واقتحم آلاف المتظاهرين من مشيعي شهداء الحشد الشعبي بوابة (المنطقة الخضراء) وحاصروا السفارة الأمريكية وأحرقوا إحدى بواباتها وكتبوا على جدرانها “مغلقة بأمر الشعب” ثم شرعوا ببناء خيم اعتصام أمام المبنى كما أحرقوا مرآب السفارة وفق ما أفاد مصدر أمني.
وردد المتظاهرون الغاضبون هتافات تندد بالغطرسة الأمريكية والعدوانية الصهيونية مطالبين بطرد السفير الأمريكي وكادر السفارة من العراق.
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