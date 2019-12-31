التربية .. نقل 170 معلماً ومرشداً اجتماعياً
وافقت وزارة التربية على نقل 170 معلم صف ومعلماً ومرشداً اجتماعياً ومدرساً مساعدا شريطة أن يكونوا من العاملين الدائمين ولم يتم تعيينهم بموجب مسابقات عامي 2017 و2018 أو من تم تثبيتهم ضمن عقود تشغيل الخريجين الشباب.
وأشارت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن نقل العاملين يأتي في ضوء توافر الشاغر والاعتماد أو على شاغر بدل من متسرب في حال عدم توافر الشاغر على أن يتم تحديد مركز عملهم في المحافظات بالمناطق المحتاجة ريثما يتم إصدار قرارات نقلهم وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.
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