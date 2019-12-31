ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
أكد الأميرال التركي المتقاعد توركار ارتورك أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ومن خلال سياساته وممارساته شريك في مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي دمر دولا في المنطقة ويعمل على تخريب دول أخرى.
وقال أرتورك في حديث لمراسل سانا في أنقرة إن سياسات أردوغان الحالية في ليبيا خطيرة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى التشابه بينها وبين سياساته تجاه سورية والتي أدت إلى نمو الإرهاب وانتشاره.
وأضاف ارتورك أن الجميع يعرف أن أردوغان مسؤول عن الوضع في إدلب بكل تعقيداته الخطيرة في ظل انتشار الإرهابيين الذين يشكل وجودهم في هذه المنطقة خطرا على تركيا نفسها.
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