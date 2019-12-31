إسقاط طائرة تجسس لتحالف العدوان السعودي في حجة اليمنية
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية صباح اليوم طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي في مديرية حيران بحجة.
ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في تصريح: إنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة التجسسية في منطقة الطينة بمديرية حيران، موضحاً أنّ إسقاطها تم بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء اليمن.
وأكد العميد سريع أن أجواء اليمن لم تعد مستباحة وأن هذا الاستهداف يعتبر تدشيناً لعام الدفاع الجوي.
يذكر أن عمليات الدفاع الجوي اليمنية خلال العام الحالي بلغت 237 وأدت إلى إسقاط 69 طائرة لتحالف العدوان منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع و53 طائرة تجسسية.
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