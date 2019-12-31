زراعة 2500 غرسة حراجية في موقع جسر ازرع بدرعا
بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية احتفلت محافظة درعا اليوم بعيد الشجرة الثامن والستين ضمن موقع جسر ازرع على اتوستراد درعا دمشق.
وبهدف زيادة رقعة المساحة الحراجية والمحافظة على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل وتنمية المناطق التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب وللعبث والتحطيب والحرائق قام المشاركون بزراعة نحو 2500 غرسة حراجية متنوعة في موقع جسر ازرع على أن تتم زراعة نحو 10 آلاف غرسة خلال الأيام القادمة.
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا المهندس عبد الفتاح الرحال أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن المديرية اطلقت حملة للتشجير انطلاقا من موقع جسر ازرع إلى كافة المواقع الحراجية مبينا أنه ستتم زراعة الأشجار الحراجية على جانبي الطرق العامة ومداخل المدن وجانبي الاتوستراد اعتبارا من موقع التشجير حتى مركز نصيب الحدودي.
ولفت إلى أنّ العمل سيشمل المواقع التي تعرضت للتخريب والتحطيب والحرائق وفق خطة تحريج تصل إلى 200 هكتار ستتم زراعتها بـ 300 ألف غرسة حراجية منتجة من قبل مشاتل مديرية الزراعة.
رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس جميل العبد الله بيّن أنه ستتم بموقع جسر ازرع زراعة 2500 غرسة حراجية وأنّ الخطة المستقبلية تتضمن زراعة 10 آلاف غرسة في الموقع ضمن خطة التحريج الاصطناعي، داعياً المواطنين لزراعة المزيد من الأشجار لزيادة الغطاء النباتي لجعل المحافظة واحة خضراء.
ودعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي درعا محمد الجندي إلى المحافظة على الشجرة لكونها ثروة وطنية وتعطي الجمالية للمنطقة في حين قالت الطفلة حلا النصر الله: إنّ منظمة طلائع البعث تشارك مديرية الزراعة في عيد الشجرة من خلال زراعة الأشجار الحراجية لتبقى سورية خضراء عامرة.
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