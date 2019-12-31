فعالية ترفيهية بقسم الأطفال في مشفى الكلية الجراحي بدمشق

لحظات فرح وسعادة عاشها أكثر من 15 طفلا وطفلة ممن يتلقون خدمة غسيل الكلية ضمن قسم الأطفال بالهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي بمجمع ابن النفيس الطبي بدمشق خلال فعالية ترفيهية نظمتها جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بالتعاون مع الهيئة اليوم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ونجح متطوعو الجمعية في نقل أجواء فرح وبهجة العيد إلى الأطفال بعضهم على أسرة أجهزة غسيل الكلية عبر فقرات موسيقية وغنائية وقرع أجراس العيد شاركهم الأطفال بها إضافة إلى تزيين وجوههم برسوم وألوان معبرة عن الفرح انستهم بعض الأم المرض وقدمت لهم دعما نفسيا لتحديه وأملا بمستقبل أفضل يحمل لهم الصحة والعافية.

وبكلمات بسيطة حمل الأطفال المرضى العام الجديد أماني الشفاء حيث عبر الطفل أحمد زهرة عن سعادته بالمشاركة بالفعالية والهدايا التي تلقاها مع أصدقائه بينما أشار كل من الطفلين علا وأحمد عن تفاؤلهما الكبير بالعام الجديد حيث يتحضران لعملية زرع الكلية خلال الأسبوع الأول منه.

ونوهت كل من والدة الطفل عمر عثمان والطفل جوزيف منصور بجهود المشفى لما يقدمه من خدمات طبية معتبرتين أن الفعالية أضفت أجواء البهجة وغيرت الشكل النمطي لغرف غسيل الكلية وخلقت أجواء الفرح لأطفالهم.

وأوضحت رئيسة جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي الدكتورة سحر قرباش أن الهدف من الفعالية دعم هؤلاء الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد لافتة إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1984 تقدم رعاية متكاملة تشمل العلاج الفيزيائي والدوائي لنحو 300 طفل وطفلة مصابين بالشلل الدماغي عبر مركز متخصص.

من جانبها بيّنت رئيسة قسم الأطفال بالمشفى الدكتورة ايمان صالحاني أنّ القسم الذي أحدث عام 2006 يقدم خدمات علاجية واستقصائية مجانية للأطفال من عمر يوم حتى 14 عاما إضافة إلى عمليات غسيل الكلية وزراعتها ويجري 14 عملية غسيل كلية يوميا على فترتين مشيرة إلى أهمية الفعالية لدعم هؤلاء الأطفال الذين منعهم وضعهم الصحي من المشاركة في الاحتفالات بشكل أوسع.

وأجرت الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي خلال عام 2019 أكثر من 65 عملية زراعة كلية منها 15 عملية للأطفال وفق معاون مديرة الهيئة الدكتور كفاح باراوي ومن المتوقع زيادة عدد عمليات زرع الكلية للأطفال العام القادم لتصل إلى 20 عملية بعد إعادة تأهيل وتوسيع قسم زرع الكلية وزيادة عدد غرفه لتصبح 20 غرفة مع تحديث غرفتي العمليات وطاولات العمل الجراحي وقسم التعقيم

طباعة