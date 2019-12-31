حداد عام في العراق لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا العدوان الأمريكي
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان أورده موقع السومرية نيوز: إنّ عبد المهدي وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم على أرواح شهداء القوات المسلحة من منتسبي اللواءين 45 و46 ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له في منطقة القائم بالأنبار.
وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس الأول أنّ مواقع تابعة له تعرضت لقصف من قبل طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر اللواءين 45 و46.
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