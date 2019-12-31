روحاني: التدريبات البحرية بين إيران وروسيا والصين أغضبت الغرب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية التدريبات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين التي جرت مؤخراً في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، لافتاً إلى أنّها أغضبت الغرب والحكومة الأمريكية.

وأشار روحاني في كلمة له اليوم خلال مراسم تدشين خط مترو “كلشهر هشكرد” غرب طهران إلى أنّ التدريبات البحرية المشتركة كانت لها أصداء عالمية واسعة، مضيفاً: إنّ هذه التدريبات أغضبت الغرب وكانت أمرا صعبا على أمريكا وبريطانيا وبعض دول الخليج ومؤشرا ًلاقتدار قواتنا المسلحة والتنسيق فيما بينها.

وكانت تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين انطلقت يوم الجمعة الماضي شمال المحيط الهندى وبحر عمان واستمرت أربعة أيام.

وحول الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية ضد إيران قال روحاني: واجهنا أياما صعبة في بداية الثورة الإسلامية وأعوام الحرب ومن ثم أعوام الحظر واليوم نواجه أعلى مستويات الحظر إلا أن شعبنا لم يرضخ وحقق المنجزات في ظل التضحية والتفاني.. ورغم كل الضغوط الاقتصادية نحن نسير في الاتجاه الصحيح.

وشدّد روحاني على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتلبية حاجات البلاد وتطويرها وتأمين متطلبات الشعب مشيرا إلى فوائد خطوط المترو في تقليل الرحلات داخل المدن وخفض التلوث واستهلاك الوقود.

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